Nauczyciele wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) bez dodatku

W styczniu 2025 r. Rzeczniczka Praw Dziecka skierowała do resortu edukacji wniosek o uwzględnienie w kręgu osób uprawnionych do dodatku za specjalne warunki pracy również specjalistów pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR). Tym samym poparła apel pedagogów i dyrektorów szkół, w tym szkół specjalnych o zrównanie wynagrodzeń nauczycieli terapeutów pracujących w ramach wczesnego wspomagania rozwoju z wynagrodzeniami innych nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami.

W piśmie skierowanym do MEN wskazano, że ustawodawca projektując system wynagradzania specjalistów wykonujących pracę szczególnie obciążającą, całkowicie pominął osoby prowadzące zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR). W konsekwencji nie mają one prawa do dodatku za specjalne warunki pracy. Zmiana tego stanu rzeczy wymagałaby wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Zdaniem Rzeczniczki specjaliści pracujący z dziećmi z niepełnosprawnościami odgrywają niezwykle ważną rolę w systemie edukacyjnym i społecznym, a ich praca wiąże się z dużym emocjonalnym obciążeniem. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów mamy do czynienia z sytuacją, w której nauczyciel pracujący z uczniem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i orzeczeniem o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, który pracuje z tym uczniem w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, otrzymuje dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy, a nauczyciel terapeuta pracujący z tym samym dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju tego dodatku nie otrzymuje.

To nie jest koniec sprawy – będzie dalsza korespondencja z MEN

Po przeanalizowaniu sprawy, w dniu 3 kwietniu 2025 roku resort edukacji odpowiedział na apel RPD. W odpowiedzi wskazano, że ewentualne rozszerzenie uprawnienia do dodatku za warunki pracy, wymaga dalszej i pogłębionej analizy w szerszym kontekście uwarunkowań systemowych i finansowych w zakresie wynagradzania nauczycieli. Wyjaśniono, że zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w określonych poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Jednak realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nie jest obligatoryjną działalnością jednostek systemu oświaty.

Taka odpowiedź nie zadowala Rzeczniczki Praw Dziecka, która wskazała, że przedstawione w otrzymanej odpowiedzi argumenty nie uzasadniają obecnego rozróżnienia nauczycieli-specjalistów w zależności od tego, jaką formę wsparcia zapewniają dziecku. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zapewniane są dzieciom na podstawie posiadanych przez nie opinii o potrzebie korzystania z takich zajęć, a rolą systemu oświaty jest zapewnienie realizacji prawa dziecka do wychowania i opieki odpowiednich do osiągniętego rozwoju dziecka, w tym opieka na dziećmi z niepełnosprawnościami. Sprawa ta pozostaje w zainteresowaniu Rzeczniczki Praw Dziecka i będzie przedmiotem dalszej korespondencji z resortem oświaty.