Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy z wtorku na środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie „obustronny”.

„Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji. Prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a okres dwóch tygodni pozwoli na sfinalizowanie i zawarcie porozumienia” - poinformował Trump.

Nagły przełom przed końcem ultimatum. Donald Trump zdecydował, USA i Iran zawieszają broń
Papież Leon XIV wyraża zadowolenie z ogłoszenia rozejmu

Papież powiedział w środę rano, zwracając się do tysięcy uczestników audiencji na Placu Świętego Piotra: - Po ostatnich godzinach wielkiego napięcia dla Bliskiego Wschodu i dla całego świata przyjmuję z zadowoleniem i jako znak żywej nadziei ogłoszenie natychmiastowego dwutygodniowego rozejmu.

Po tych słowach na placu rozległy się długie brawa.

- Tylko poprzez powrót do negocjacji można osiągnąć zakończenie wojny. Wzywam, by w tym czasie delikatnej pracy dyplomatycznej towarzyszyć modlitwą, wyrażając pragnienie, by gotowość do dialogu mogła stać się narzędziem rozwiązania innych sytuacji konfliktowych na świecie - dodał papież.

Kościół przygotowuje plan działania na wypadek kryzysu i wojny. „Istnieją obawy, że wojna dotrze do Polski”
Kościół przygotowuje plan działania na wypadek kryzysu i wojny. „Istnieją obawy, że wojna dotrze do Polski”

Papież zaprosił następnie wszystkich, by dołączyli do niego podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju na świecie, które odbędzie się w sobotę w Watykanie (...)

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)

