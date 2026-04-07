Według agencji Reuters, powołującej się na wysokiego rangą przedstawiciela władz irańskich, Teheran odrzucił propozycje zawarcia tymczasowego rozejmu. Źródło podało, że Iran nie dąży do krótkotrwałego zawieszenia broni, lecz do negocjacji w sprawie rozmów o "trwałym pokoju". Władze Iranu uzależniają rozpoczęcie negocjacji od wcześniejszego zaprzestania działań zbrojnych przez USA i Izrael.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Donald Trump: Cała cywilizacja zginie dziś w nocy

Po tych doniesieniach Donald Trump zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zapowiedział kolejny atak na Iran.

"Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie. Jednak teraz, gdy mamy do czynienia z całkowitą i radykalną zmianą reżimu, w którym przeważają inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego, KTO WIE? Dowiemy się tego dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata. 47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci w końcu dobiegnie końca. Niech Bóg błogosławi wspaniały naród Iranu!" - napisał Trump.

Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social / Media

W sobotę Donald Trump zapowiedział, że "jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz do wtorku wieczorem, straci wszystkie elektrownie i mosty". - Jeśli nie zrobią czegoś do wtorku wieczorem, nie zostaną im żadne elektrownie ani żadne mosty - ostrzegł prezydent USA. Później w serwisie Truth Social zamieścił wpis, w którym najwyraźniej ponownie przesunął ultimatum: "Wtorek, godzina 20 czasu wschodnioamerykańskiego!" (tj. godz. 2 w nocy z wtorku na środę w Polsce).

Atak na strategiczną wyspę Iranu. Wybuchy na Chark w Zatoce Perskiej

We wtorek półoficjalna agencja Mehr, cytowana przez dpa, poinformowała, że irańska wyspa Chark w Zatoce Perskiej jest atakowana. Przez wyspę położoną u południowo-zachodnich wybrzeży Iranu przechodzi około 90 proc. eksportu irańskiej ropy.

Rakiety trafiły w dok, bazę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i lotnisko, które znajdują się na kluczowym wyspie - przekazał brytyjski dziennik "The Telegraph". Amerykański "Wall Street Journal" poinformował zaś, że siły USA zaatakowały 50 celów wojskowych na wyspie.

Rozejmu nie będzie. Iran odrzucił propozycje i stawia ultimatum USA

Wtorkowe ataki na Chark można uznać za ostrzeżenie dla Teheranu, że Trump traktuje swoje groźby poważnie - podkreślił "The Telegraph". Siły amerykańskie ostrzelały wyspę Chark już w połowie marca. USA podkreślały wówczas, że celem były obiekty militarne, a nie petrochemiczne.

W marcu media informowały, że prezydent USA Donald Trump rozważał atak na Chark. Spekulowały, że zajęcie wyspy mogłoby wywrzeć presję na Iran i zmusić go do ponownego otwarcia Ormuzu.