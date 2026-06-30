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Fatalna pomyłka polskiego pilota. Izraelskie myśliwce ruszyły do akcji

oprac. Aleksandra Gruszczyńska
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dzisiaj, 17:47
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Fatalna pomyłka polskiego pilota. Izraelskie myśliwce ruszyły do akcji/Shutterstock
Do fatalnej pomyłki doszło podczas rejsu linii lotniczych LOT z Warszawy do Tel Awiwu. Pilot przez przypadek poinformował o porwaniu maszyny. W wyniku tego komunikatu służby Izraela poderwały dwa myśliwce. Ostatecznie polski samolot został zawrócony do Burgas. Izrael uznał sprawę za bardzo niebezpieczną i postanowił o wszczęciu śledztwa.

Takich „atrakcji” pasażerowie wtorkowego lotu z Warszawy do Tel Awiwu na pewno się nie spodziewali. Pilot przypadkiem uruchomił alarm, że samolot został porwany.

„Podczas rejsu LO155 z Warszawy do Tel Awiwu wykonywanego samolotem Airbus A320 linii Electra Airways, załoga zgłosiła stan zagrożenia. Zgłoszenie zostało wycofane w trakcie dalszej korespondencji z kontrolą ruchu lotniczego” - przekazał rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. Dodał, że samolot skierowano na lotnisko bazowe linii Electra Airways w bułgarskim Burgas.

Według doniesień pilot nacisnął guzik informujący władze o porwaniu, gdy samolot znajdował się w przestrzeni powietrznej Turcji; maszyna przeleciała następnie nad Cyprem i zawróciła, gdy nie uzyskała zezwolenia na lądowanie w tym państwie - opisał incydent izraelski portal Ynet.

Portal Mako dodał, że pilot wszczął alarm przez pomyłkę, o czym później poinformował.

Izraelskie myśliwce ruszyły do akcji

Izraelskie myśliwce zostały poderwane, gdy wojsko otrzymało informację o tym, że został utracony kontakt z samolotem; armia podała później, że odzyskano komunikację z maszyną, a „incydent został zakończony” - przekazał z kolei portal Times of Israel.

Wysocy rangą urzędnicy zajmujący się lotnictwem uznają incydent za bardzo nietypowy i niebezpieczny; w sprawie zostanie wszczęte natychmiastowe śledztwo - dodał izraelski portal Ynet.

Według serwisu Filghtradar24 rejs LO155, który o godz. 10.30 wyleciał z Warszawy, doleciał w okolice Cypru, następnie zawrócił i został przekierowany do bułgarskiego Burgas.

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Źródło: forsal.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska

Wydawca/redaktor

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Tematy: bezpieczeństwoLOTtransport
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