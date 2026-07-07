Jak napisano w nowej licencji Urzędu ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), wydane w czerwcu 60-dniowe zwolnienie z sankcji, pozwalające na wolny od restrykcji handel irańską ropą naftową, zostało cofnięte i zastąpione nową.

Nowy dokument pozwala jedynie na płatności konieczne do zakończenia wcześniej dozwolonych transakcji na zakup irańskiej ropy tylko do 17 lipca i tylko pod warunkiem wpłaty środków na konto „zablokowane, oprocentowane konto w Stanach Zjednoczonych”.

Tymczasowe zwolnienie z sankcji było jednym z elementów wstępnego porozumienia Iranu i USA o zawieszeniu broni. Do przywrócenia sankcji dochodzi po serii ataków Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Administracja USA dotąd nie podała jednak uzasadnienia swojego działania. (PAP)