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Zwrot w polityce USA wobec Iranu. Sankcje na ropę wracają

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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28 minut temu
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USA cofnęły zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową/Shutterstock
Departament Skarbu USA we wtorek wycofał wcześniej przyznaną licencję zawieszającą sankcje na handel irańską ropą naftową. Jednocześnie dopuścił możliwość kontynuowania zakupu surowca do 17 lipca, pod warunkiem że należności będą trafiać na specjalne konto kontrolowane przez władze Stanów Zjednoczonych.

Jak napisano w nowej licencji Urzędu ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), wydane w czerwcu 60-dniowe zwolnienie z sankcji, pozwalające na wolny od restrykcji handel irańską ropą naftową, zostało cofnięte i zastąpione nową.

Nowy dokument pozwala jedynie na płatności konieczne do zakończenia wcześniej dozwolonych transakcji na zakup irańskiej ropy tylko do 17 lipca i tylko pod warunkiem wpłaty środków na konto „zablokowane, oprocentowane konto w Stanach Zjednoczonych”.

Tymczasowe zwolnienie z sankcji było jednym z elementów wstępnego porozumienia Iranu i USA o zawieszeniu broni. Do przywrócenia sankcji dochodzi po serii ataków Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Administracja USA dotąd nie podała jednak uzasadnienia swojego działania. (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: sankcjeropa naftowaIran
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Zwrot w polityce USA wobec Iranu. Sankcje na ropę wracają
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