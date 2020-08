O ataku "statku powietrznego związanego z międzynarodową koalicją" poinformowało też opozycyjne Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Według źródeł tego ośrodka do ataku miało dojść po tym, jak syryjscy żołnierze zablokowali przejazd amerykańskiej kolumny, co doprowadziło do kłótni.

Z kolei dyrektor think tanku Middle East Institute w Waszyngtonie Charles Lister podał na Twitterze, powołując się na źródła związane z amerykańską armią na miejscu, że posterunek syryjskiej armii został ostrzelany z lądu, a nie z powietrza.

Na filmie wideo z miejsca wydarzenia, zamieszczonym w mediach społecznościowych, widać, że doszło do wymiany ognia między obiema stronami. W materiale nie widać jednak przylotu śmigłowca.

Mimo wycofania większości sił amerykańskich w Syrii stacjonuje tam wciąż kilkuset żołnierzy USA w ramach misji Inherent Resolve przeciwko Państwu Islamskiemu. Jak podaje agencja AP, w ostatnim czasie kilkakrotnie dochodziło do napięć między Amerykanami a syryjskimi siłami rządowymi, które blokowały wjazd wojsk USA. (PAP)

