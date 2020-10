Według Erdogana muzułmanie w Europie "traktowani są jak Żydzi przed II wojną światową".

"Tak jak we Francji niektórzy mówią: +nie kupujcie tureckich marek"+, ja mówię stąd do mojego narodu: przede wszystkim nie zwracajcie uwagi na marki francuskie, nie kupujcie ich" - nawoływał Erdogan w przemówieniu w Ankarze.

Zwrócił się do przywódców europejskich, aby powstrzymali - jak to ujął - "kampanię nienawiści" wobec muzułmanów, kierowaną przez francuskiego prezydenta Macrona.

Szef tureckiego państwa porównał traktowanie muzułmanów w Europie do traktowania Żydów przed II wojną światową i oskarżył niektórych europejskich przywódców, nie wymieniając ich jednak z nazwiska, o "faszyzm" i "nazizm". "Przeciwko muzułmanom prowadzona jest kampania linczu, podobna do tej przeciwko Żydom w Europie przed II wojną światową" - zaznaczył.

Erdogan w sobotę ostro skrytykował stosunek Macrona do islamu i muzułmanów we Francji, mówiąc m.in., że potrzebuje on leczenia psychiatrycznego. Władze w Paryżu określiły tę wypowiedź jako "nie od przyjęcia" i w sobotę wezwały na konsultacje do kraju swojego ambasadora w Turcji.

W niedzielę Erdogan znów zaatakował Macrona, ponownie wysyłając go na badanie psychiatryczne. Tego dnia słowa Erdogana za "nie do przyjęcia" uznał szef dyplomacji UE Jospe Borrell i wezwał Ankarę do "zaprzestania tej niebezpiecznej spirali konfrontacji".

Władze Francji zwróciły się w niedzielę do rządów państw na Bliskim Wschodzie do zaprzestania wezwań do bojkotu francuskich produktów i niepopierania wezwań do manifestacji przeciwko Francji, organizowanych przez - jak podkreślono - "radykalną mniejszość". Paryż poprosił też o "zapewnienie bezpieczeństwa" Francuzom mieszkającym na terytoriach tych państw.

Francuskie MSZ wyraziło ubolewanie z powodu wezwań w ostatnich dniach do bojkotu francuskich produktów, zwłaszcza żywnościowych, a także "niejednokrotnie nienawistnych wezwań w mediach społecznościowych do protestów przeciwko Francji" po publikacji w tym kraju karykatur Mahometa i po niedawnych wypowiedziach prezydenta Macrona na temat islamu.

Po bestialskim zamordowaniu 16 października pod Paryżem przez islamistę francuskiego nauczyciela Samuela Paty'ego Macron wielokrotnie mówił o tym, że władze będą broniły wolności słowa, laicyzmu, "wartości i ducha Republiki Francuskiej".

Zabójstwo tego pedagoga, któremu terrorysta obciął głowę, to kolejna zbrodnia islamistyczna wywołana publikacją karykatur Mahometa. Paty pokazywał karykatury na swoich lekcjach wychowania obywatelskiego.

Prezydent Francji zapewnił, że w imię wolności słowa karykatury i rysunki satyryczne przedstawiające proroka będą dalej publikowane. Rząd Francji zapowiedział także działania wymierzone w radykalny islam, a służby bezpieczeństwa zatrzymały kilkadziesiąt osób w związku z szerzeniem nienawiści w sieci. Projekt ustawy o "walce z separatyzmami" we Francji, wymierzony w radykalny islam, ma zostać przedstawiony na początku grudnia. Ma na celu wzmocnienie świeckości we Francji i utrwalenie zasad republikańskich; zawiera kilka punktów, które mogą wywołać napięcia z Turcją, takich jak wzmocniona kontrola finansowania meczetów czy zakaz szkolenia imamów za granicą - wskazuje AFP.

Według tureckiego urzędu statystycznego Francja jest 10. największym eksporterem do Turcji i siódmym największym rynkiem zbytu dla Turcji. Wśród głównych francuskich towarów eksportowanych francuskie samochody należą do najlepiej sprzedających się aut w Turcji. (PAP)