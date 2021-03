Obecna sytuacja epidemiczna we Włoszech jest porównywalna z tą, jaka miała miejsce w Wielkiej Brytanii w grudniu zeszłego roku, gdy dochodziło tam do ogromnego wzrostu zakażeń - to konkluzje analizy przeprowadzonej przez matematyka Giovanniego Sebastianiego.

Uczony z włoskiego Instytutu Badań Naukowych stwierdził ponadto, że w różnych regionach i prowincjach kraju epidemia ma w tej chwili odmienny przebieg, co należy tłumaczyć obecnością kilku wariantów koronawirusa, szerzących się z różną prędkością. Z kolei Instytut Służby Zdrowia odnotował, że począwszy od końca stycznia rośnie odsetek osób zakażonych w grupie wiekowej poniżej 20 lat; największy jest wśród młodzieży w wieku 13-19 lat. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby zanotowano 246 zgonów na Covid-19 i 13 114 następnych zakażeń koronawirusem. Wykonano 170 tysięcy testów. Bilans zmarłych wzrósł do 97 945. Łączna liczba wykrytych przypadków koronawirusa zbliża się do 3 milionów. Wyleczonych jest ponad 2,4 miliona osób. Szacuje się, że obecnie zakażonych jest około 424 tysiące osób. Rośnie liczba hospitalizowanych, także pacjentów z Covid-19 na intensywnej terapii.