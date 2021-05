Tym samym liczba pracowników Amazona w Wielkiej Brytanii wzrośnie do 55 tys.

Jak sprecyzowano, w związku z otwarciem nowych magazynów, po 1300 miejsc pracy powstanie w centrum odbioru paczek w Doncaster oraz centrach realizacji zleceń w Dartford, Gateshead i Swindon, a 700 - w centrum realizacji zleceń w Hinckley. Ponadto firma będzie rekrutować do działów marketingu cyfrowego, inżynierii, produkcji wideo, rozwoju oprogramowania, sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej. Stworzona będzie także pewna liczba stanowisk kierowniczych w biurach w Cambridge, Edynburgu, Londynie i Manchesterze.

"Dzisiejsze ogłoszenie Amazona jest fantastyczną wiadomością i ogromnym głosem zaufania dla brytyjskiej gospodarki, co pomoże nam zrealizować nasze zobowiązanie wyrównywania poziomu rozwoju w całej Wielkiej Brytanii" - oświadczył minister biznesu Kwasi Kwarteng.

Pandemia koronawirusa, której efektem było wielotygodniowe zamknięcie sklepów z towarami innymi niż pierwszej potrzeby, zwiększyła na całym świecie udział zakupów internetowych w handlu, na czym Amazon wydatnie skorzystał. W pierwszym kwartale tego roku zyski firmy wzrosły ponad trzykrotnie w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku - z 2,5 mld dolarów do 8,1 mld dolarów.

Jednak firma jest przedmiotem ciągłej krytyki w związku z warunkami pracy i kwestiami podatkowymi. W marcu największy brytyjski związek zawodowy Unite zażądał, by Amazon zawarł z jego brytyjskimi pracownikami "nowy układ", w tym, by pozwolił im na zrzeszanie się w związkach zawodowych i zapewnił im większy udział w zyskach firmy. Jednocześnie Unite uruchomił poufną infolinię, na którą pracownicy Amazona mogą dzwonić, by informować o warunkach pracy.

Z kolei bardzo niewielkie w stosunku do obrotów podatki, jakie Amazon płaci, skłoniły brytyjski rząd do wprowadzenia w kwietniu 2020 r. podatku od usług cyfrowych. Firma twierdzi, że płaci wszystkie wymagane w Wielkiej Brytanii podatki i wskazuje, że podatki są naliczane od zysków, które są stosunkowo niewielkie ze względu na kwoty przeznaczane na inwestycje.