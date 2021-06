Szczepienie przeciwko COVID-19 ludzi młodych ma kluczowe znaczenie dla redukcji dalszego rozprzestrzenia się zakażenia – przekonują specjaliści z Imperial College London, autorzy badania.

Badania o nazwie React-1 rozpoczęto w 2020 r. i objęto nimi prawie 109 tys. osób. Ostatni etap obserwacji dotyczył okresu od 20 maja do 7 czerwca 2021 r. Wynika z niego, że spośród tych osób, które poddano testom na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, 135 było zakażonych. Większość badanych z pozytywnym wynikiem była w wieku 5. do 12. roku życia oraz w wieku 18-24 lat.

Średnia w ciągu tygodnia liczba zakażeń w Wielkiej Brytanii się zwiększyła do 7 888 przypadków. Najwięcej infekcji COVID-19 odnotowano w minioną środę, było ich 9 055. Tak dużej liczby zakażeń koronawirusem nie notowano tam od 25 lutego, kiedy to było ich 9 985.

W ślad za wzrostem zakażeń zwiększyła się liczba hospitalizacji. W miniony poniedziałek w Wielkiej Brytanii w szpitalach z powodu COVID-19 przebywało 1 177 pacjentów. Liczna zgonów jest jednak niska, w ostatnich 28 dniach średnio rejestrowano dziennie 9 zgonów wśród osób z pozytywnym wynikiem SARS-CoV-2.

Główny autor badania prof. Paul Elliot z Imperial College London twierdzi, że w Wielkiej Brytanii dzięki szczepieniom uzyskano dobra ochronę w populacji osób starszych, wśród których niemal wszyscy otrzymali dwie dawki. Dąży się teraz do tego, żeby do 19 lipca zaszczepione były wszystkie osoby dorosłe. Dzięki temu będzie można zwiększyć odporność populacyjną.

Specjalista w wypowiedzi dla BBC News powiedział, że w Wielkiej Brytanii aż 90 proc. zakażeń SARS-CoV-2 przypada na wariant Delta (wykryty po raz pierwszy w Indiach). Z najnowszych danych Public Health England wynika jednak, że dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19 niemal całkowicie chronią przed hospitalizacją w razie zakażenie tym wariantem.

W przypadku szczepionki Pfizera ta ochrona sięga 96 proc., a Astra-Zeneki – 92 proc. Ochrona ta jest zatem podobna jak w przypadku wariantu Alpha (nazywanego wcześniej wariantem brytyjskim).

„Szczepienia to najważniejsze narzędzie, jakim dysponujemy przeciwko COVID-19. Dzięki nim uratowano już życie tysiącom ludzi” – podkreśla na stronie PHE dr Mary Ramsay z Public Health England. Dodaje, że bardzo ważne jest, żeby zaszczepić się dwoma dawkami, tak szybko jak tylko jest to możliwe. Chodzi o to, by uzyskać jak największą ochronę przed już istniejącymi wariantami koronawirusa, jak i tymi, które mogą się jeszcze pojawić.