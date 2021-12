Asystent sekretarza stanu ds. Europy i Eurazji Karen Donfried udaje się w przyszłym tygodniu do Kijowa i Moskwy, by odbyć rozmowy na temat koncentracji wojsk Rosji przy granicy z Ukrainą - podał w sobotę Departament Stanu USA. Następnie uda się do Brukseli na konsultacje z sojusznikami z NATO i partnerami z UE.

Jak przekazał resort dyplomacji Stanów Zjednoczonych, Donfried odwiedzi Kijów i Moskwę w dniach 13-15 grudnia, gdzie ma odbyć rozmowy z wysokimi rangą przedstawicielami rządów dwóch krajów na temat koncentracji rosyjskich wojsk przy ukraińskiej granicy i by "wzmocnić zobowiązanie USA dotyczące suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy". "Donfried podkreśli, że możemy poczynić dyplomatyczne postępy co do zakończenia konfliktu w Donbasie poprzez wdrożenie porozumień mińskich przy wsparciu formatu normandzkiego" - napisano w komunikacie. W środę i czwartek dyplomatka odwiedzi Brukselę, by skonsultować się z "sojusznikami NATO i partnerami UE na temat dążenia do dyplomatycznego rozwiązania". Donfried zapewniła w wywiadzie dla PAP tuż przed ogłoszeniem jej wizyty, że USA nie będzie prowadzić z Rosją dyskusji na temat wschodniej flanki NATO bez udziału państw flanki. "Stany Zjednoczone konsekwentnie mówiły i nadal mówią, że nie będziemy prowadzić rozmów o waszym bezpieczeństwie bez was" - powiedziała PAP przedstawicielka administracji USA. Dodała, że widzi rozmowy z Rosją na temat wypełnienia porozumień z Mińska oraz szerszych kwestii strategicznych dotyczących bezpieczeństwa europejskiego jako sposób na obniżenie napięć. Donfried stwierdziła też, że dotychczas nie ustalono formuły rozmów z Rosją i że nie ma na razie żadnego zarysu ewentualnego porozumienia w tych sprawach. "Przez lata, w różnych momentach, prowadziliśmy takie rozmowy na temat bezpieczeństwa europejskiego razem z sojusznikami i partnerami, i nie ma powodu, by tych rozmów nie prowadzić też dzisiaj" - oznajmiła w rozmowie z PAP. Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP) osk/ mal/