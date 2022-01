Doskonale było to widać podczas wczorajszych „PMQ”, czyli „pytań do premiera” – cotygodniowej wizyty szefa rządu w parlamencie, podczas której odpowiada na poselskie pytania. Chociaż Wielka Brytania wciąż znajduje się w kleszczach koronawirusa (liczba zakażeń jednak spadła w stosunku do początku miesiąca mniej więcej o połowę), „partygate” zdominowało sesję. Lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer zażądał dymisji premiera; ten stwierdził, że nie zamierza składać urzędu.