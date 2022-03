„Będziemy dążyli do wykluczenia kolejnych największych banków (Rosji – PAP) z systemu SWIFT” – powiedział, dodając, że chodzi m.in. o Gazprombank i Sbierbank. Obie te instytucje finansowe zostały wykluczone z sankcji nałożonych przez UE w środę, co tłumaczono faktem, że są zaangażowane w transakcje dotyczące dostaw energii do Unii Europejskiej.

Sadoś dodał, że postulatem Polski jest również odłączenie białoruskich banków od systemu SWIFT.

Przekazał, że UE pracuje nad rozszerzeniem list sankcyjnych i nad kolejnymi sankcjami, w tym nad objęciem restrykcjami także innych gałęzi rosyjskiego transportu po zamknięciu europejskiego nieba dla rosyjskich samolotów.