Stamp podkreśla, że "potrzebne jest także przyspieszenie dialogu międzynarodowego, na przykład w kwestii ewakuacji osób z Polski i innych krajów sąsiadujących z Ukrainą".

Pytany, czy jego zdaniem nowy rząd federalny jest przytłoczony kryzysem uchodźczym, Stamp powiedział: "Chciałbym zobaczyć jeszcze szybsze działanie. Potrzebujemy narodowego szczytu na temat uchodźców, w którym wezmą udział władze federalne, landowe i lokalne oraz organizacje pomocowe".

Zdaniem Stampa "powinniśmy zezwolić na humanitarny transport lotniczy dla ludzi, wtedy oszczędzimy im bezładnego i niebezpiecznego tranzytu".

Pytany, jak długo uchodźcy z Ukrainy zostaną w Niemczech stwierdził, że "zależy to wyłącznie od przebiegu wojny. Wiemy, że w zasadzie wszyscy chcą tam wrócić. Ale jest też jasne, że część z nich z pewnością nie będzie mogła tak łatwo wrócić, ponieważ ich środki do życia zostały zniszczone przez putinowski terror bombowy. Ci, którzy zostaną, nie są ciężarem dla naszego społeczeństwa. Wnoszą ze sobą dużą gotowość do integracji".