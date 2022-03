Na wspólnej konferencji w Bukareszcie Iohannis podkreślił, że Rumunia i Polska to kraje o znaczącym położeniu geostrategicznym na wschodniej flance NATO. Poinformował, że uzgodnili z prezydentem Dudą m.in. zintensyfikowanie współpracy obu krajów, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa.

"Potrzebujemy pilnie znaczącej konsolidacji flanki wschodniej, wysuniętej obecności, jednolitej i wzmocnionej" - zaznaczył rumuński prezydent. Mówił również o potrzebie zwiększonej obecności sojuszników w Rumunii i w regionie Morza Czarnego. "Ważnym przykładem pod tym względem jest stworzenie szybkiej grupy bojowej NATO w Rumunii" - powiedział.

"Wspólnie z Polskę chcemy ponownego potwierdzenia głównego zadania NATO - obrony zbiorowej. Wizyta prezydenta Bidena w Europie oraz jego udział w szczycie sojuszniczym za dwa dni to mocne przesłanie jedności i solidarności sojuszniczej" - oświadczył prezydent Rumunii. Prezydent USA Joe Biden weźmie udział w nadzwyczajnym szczycie NATO, który odbędzie się w czwartek w Brukseli.

Iohannis poinformował również, że wraz z prezydentem Dudą zdecydowali, by zorganizować w Bukareszcie szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9 - gromadzącej państwa wchodniej flanki NATO) przed zaplanowanym na czerwcu szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie. "Spotkamy się na dwa tygodnie przed szczytem, by skoordynować nasze stanowiska co do wzmocnienia flanki wschodniej" - powiedział.

Rozmowa prezydentów Rumunii i Polski dotyczyła również kryzysu humanitarnego spowodowanego agresją Rosji na Ukrainę. Iohannis podkreślał też, że zarówno jego kraj, jak i Polska popierają integrację Ukrainy, Mołdawii oraz Gruzji z UE.

Rumuński prezydent wyraził też przekonanie, że Polsce i Rumunii uda się zwiększyć wymianę handlową i wzajemne inwestycje, także w zakresie współpracy strategicznej. "Chodzi tu po projekty Rail-2-Sea i Via Carpatia" - dodał.