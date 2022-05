Według Zemana prezydent Rosji Władimir Putin uległ iluzji, że Rosja jest wszechmocna. "Nie ma gorszego kroku w interesie narodu rosyjskiego niż atak na Ukrainę, a stało się tak, ponieważ politycy czasami działają nieracjonalnie. Powiedziałem nawet, że zachowują się jak szaleńcy, a szaleńców trzeba izolować" – zauważył Zeman.

Reklama

Czeski prezydent dotąd uchodził za polityka bliskiego Rosji i jej przywódców. W rozmowie przyznał, że zmienił zdanie. Agresja wszystko zmieniła, podkreślił.

Reklama

Putin popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi, co jest równoznaczne ze zbrodnią wojenną. "Nie chcę wdawać się w spory terminologiczne, czy na Ukrainie dochodzi do ludobójstwa czy nie. W każdym razie mordowana jest ludność cywilna, a to jest co najmniej bardzo bliskie ludobójstwu" - stwierdził Zeman.

Według głowy państwa Republiki Czeskiej Rosjanie byliby szaleńcami, gdyby wstrzymali dostawy gazu lub ropy do Europy, ponieważ najważniejsza część ich dochodów pochodzi z eksportu surowców. Zeman nie wykluczył takiej decyzji gdyż, jak zauważył, politycy często zachowują się irracjonalnie. Jego zdaniem w czeskim interesie narodowym jest uniezależnienie się od rosyjskiego gazu.

Według Zemana Rosjanie okazali się nieracjonalni, bardziej agresywni i mniej europejscy niż do tej pory sądził.