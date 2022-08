Od września czas pracy fińskich urzędników przeznaczony na przyjmowanie wniosków o wizy dla Rosjan będzie zmniejszony o połowę – podało we wtorek wieczorem w komunikacie ministerstwo spraw zagranicznych Finlandii. W praktyce oznacza to, że liczba przyjmowanych wniosków wizowych spadnie do ok. 500 dziennie, w tym wniosków o wizy turystyczne - do ok. 100.

Po ograniczeniu czasu przeznaczonego na przyjmowanie wniosków wizowych obywateli Rosji jedynie 20 proc. pozostałego czasu będzie przypadać na wizy turystyczne. Pozostałe 80 proc. czasu pracy służb będzie zarezerwowane na rozpatrywanie wniosków o wizy rodzinne, pracownicze czy studenckie. Reklama Według szefa fińskiej dyplomacji Pekki Haavisto decyzja ta oznacza, że w przypadku wiz turystycznych dla Rosjan – które wzbudziły ostatnio wiele kontrowersji – czas pracy urzędników poświęcony na ich rozpatrywanie zostanie znacząco ograniczony, do około 100 wniosków dziennie. W praktyce ułatwi to uzyskanie wiz uzasadnionych innymi względami – dodał. Reklama Wiceszef MSZ: Chcemy stworzyć koalicję państw chętnych, by wstrzymać wydawanie wiz Rosjanom Zobacz również MSZ poinformowało o decyzji po tym, jak fiński rząd zatwierdził we wtorek nową linię polityki wobec turystów z Rosji. Obecnie fińskie konsulaty w Rosji przyjmują około 1000 wniosków dzienne. Przed pandemią Covid-19 było to 3-6 tys. Jak podkreśliło MSZ w Helsinkach, Finlandia wspiera wspólne działania Unii Europejskiej w kwestii ograniczenia liczby wiz przyznawanych obecnie Rosjanom i popiera całkowite zawieszenie tzw. uproszczonej procedury wizowej między UE a Rosją, co w praktyce oznaczałoby np. podniesienie opłaty wizowej z 35 do 80 euro. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję