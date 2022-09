Winą za pogarszający się kryzys żywnościowy większość libańskiego społeczeństwa nie obarcza Rosji – choć do 24 lutego kraj sprowadzał aż 80 proc. zboża z Ukrainy; ani skorumpowanego rządu, którego nieudolna polityka gospodarcza doprowadziła do wystrzelenia inflacji do poziomu ponad 200 proc. – za jedno opakowanie pieczywa płaciło się w sierpniu 20 tys. funtów libańskich (ok. 3 zł), rok temu cztery razy mniej. Za winnych trudnej sytuacji uznano syryjskich uchodźców, którzy znaleźli w Libanie schronienie, kiedy w 2011 r. w ich ojczyźnie wybuchła wojna domowa. To najdłużej trwający konflikt zapomnianej już Arabskiej Wiosny, której początek Zachód przyjął z entuzjazmem oraz którą wspierał finansowo i militarnie.

Gdy chleb drożał i błyskawicznie znikał ze sklepów, w mediach społecznościowych rozpoczęła się antyuchodźcza kampania. „Jeśli kiedykolwiek spotkasz w piekarni Syryjczyka, wyrzuć go i powiedz mu, że powinien natychmiast wracać do swojego kraju” – brzmiał jeden z tysięcy wpisów, które pojawiły się na Twitterze. Nikt nie był więc zdziwiony, kiedy media donosiły o przypadkach przemocy. Takich jak ten z 28 lipca, gdy grupa mężczyzn zaatakowała syryjskiego nastolatka, który z chlebem w ręku przemierzał ulice Burdż Hamud, biednej stołecznej dzielnicy.

– W Libanie panuje przekonanie, że w Syrii już jest spokój, więc uchodźcy powinni jak najszybciej wrócić do siebie – mówi mi były szef misji obserwacyjnej UE w Libanie Jarosław Domański. Szczególnie że świat powoli zaczyna się godzić z ponownym umacnianiem władzy przez prezydenta dyktatora Baszara al-Asada, przeciwko któremu 11 lat temu wybuchło powstanie. Do normalizacji stosunków z Damaszkiem zmierza m.in. Turcja, której prezydent Recep Tayyip Erdoğan do niedawna należał do grona najostrzejszych krytyków syryjskiego przywódcy. – Nie można całkowicie zrezygnować z dialogu politycznego między państwami – przekonuje teraz Erdoğan.

Domański twierdzi, że Libańczycy od dawna są nastawieni niechętnie do Syryjczyków. – Są bardzo niezadowoleni z tego, że UE nie chce ich przyjąć. Uważają, że to państwa Zachodu sprowokowały wojnę w Syrii, więc są moralnie odpowiedzialne za to, by ten problem rozwiązać – mówi. To m.in. dlatego, gdy w ubiegłym roku na granicy polsko-białoruskiej wybuchł kryzys migracyjny, z lotniska w Bejrucie wysyłano do Mińska Syryjczyków, a rząd Libanu sprzyjał temu procederowi.