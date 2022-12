Czy to znaczy, że udało się uniknąć otwartego zwolennika integracji z Rosją na czele resortu dyplomacji? – Można tak powiedzieć. Ale on i tak będzie popierać represje, wojnę i zaangażowanie Rosji na Białorusi – mówi DGP Waleryj Kawaleuski, przedstawiciel ds. dyplomacji w opozycyjnym gabinecie Swiatłany Cichanouskiej. We wcześniejszej rozmowie z nami Kawaleuski tłumaczył, że kto by nie został ministrem, będzie musiał spełnić trzy kryteria. – Po pierwsze popierać represje wymierzone we własny naród, po drugie – wojnę przeciwko narodowi ukraińskiemu, a po trzecie gwarantować pełną lojalność wobec Federacji Rosyjskiej, która obecnie, na naszych oczach, anektuje Białoruś. Formalna niepodległość jest zachowywana, ale wszystko, co robi reżim, odpowiada interesom Rosji, nawet jeśli wprost narusza interesy białoruskiego państwa i narodu. Z tego, co słyszę na dość wysokim poziomie, liderzy państw Unii Europejskiej mówią, że obecnie nie ma podstaw do jakichkolwiek rokowań z Łukaszenką. Nikt się nie spodziewa, by mógł on zmienić cokolwiek w swoich działaniach czy retoryce – dodawał Kawaleuski.