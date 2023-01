Wśród obiektów, w których zapewniono bezpłatną energię, były publiczne obiekty sportowe, przedszkola, biblioteki publiczne, niektóre małe firmy i gospodarstwa domowe, którym zostały odcięte dostawy prądu.

Akcja "Robin Hood" (franc. Robin de Bois) miała na celu zmuszenie rządu do rezygnacji z planów podwyższenia wieku emerytalnego we Francji.

Zapewnienie darmowej energii miało „zintensyfikować równowagę sił” na korzyść strajkujących robotników – powiedział Philippe Martinez, sekretarz generalny GGT, jednej z największych centrali związków zawodowych we Francji.

„Chodzi o zwrócenie energii tym, którzy w ogóle jej nie mają, ponieważ nie mogą sobie na to pozwolić, i udostępnienie jej bezpłatnie szpitalom i szkołom” - podkreślił w środę FranceInfo.

Odniesienie do angielskiego bohatera ludowego, znanego z tego, że okradał bogatych, by dawać biednym, było „właściwe” według Martineza.

Niekonwencjonalny protest odbył się podczas trwającego w Europie kryzysu kosztów utrzymania. W 2021 r. jedna czwarta gospodarstw domowych we Francji miała problemy z opłaceniem rachunków za energię, której koszty mają wzrosnąć o dodatkowe 15 proc. w 2023 r.

Strajki pracowników w elektrowniach, rafineriach i portach w czwartek zmniejszyły dostępność energii we Francji o 2 gigawaty w trzech reaktorach jądrowych. Strajki te związane są z reformami emerytalnymi, zaproponowanymi przez rząd prezydenta Emmanuela Macrona, które obejmują plany podniesienia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat.

Zmiany położyłyby również kres specjalnym planom emerytalnym w krajowych spółkach energetycznych EDF i Engie, które pozwalają niektórym pracownikom przejść na wcześniejszą emeryturę.

„Celem dzisiejszych protestów jest pokazanie, że równowaga sił idzie w górę i że gdybyśmy chcieli, moglibyśmy sparaliżować kraj” – powiedziała Gwenael Plagne, przedstawicielka CGT w elektrowni cieplnej w Cordemais w zachodniej Francji.

Na wtorek 31 stycznia planowany jest drugi ogólnokrajowy strajk obejmujący nauczycieli, urzędników służby cywilnej, pracowników transportu i nie tylko. Prawdopodobne są też kolejne akcje spod znaku Robin Hooda.

„Jeśli rząd nie wycofa swoich reform emerytalnych, będziemy kontynuować (strajki) i uwolnimy energię dla wszystkich, którzy nie mają dostępu do regulowanych taryf, niezależnie od tego, czy są to instytucje publiczne, czy przedsiębiorstwa” – zapowiedział w piątek sekretarz generalny CGT w Bagneux, Frederic Probel.

„Sugerowałbym, by niektórzy miliarderzy, którzy uważają, że nie musimy zwiększać wynagrodzeń i że w tym kraju wszystko idzie dobrze, mogliby przeżyć doświadczenie milionów gospodarstw domowych, które stoją w obliczu braku bezpieczeństwa energetycznego” – powiedział Martinez.

Minister gospodarki Bruno Le Maire określił w środę taką formę protestu jako „nie do przyjęcia". "To nie CGT decyduje o cenach. To nie CGT decyduje, kto powinien płacić i ile. To państwo, interes publiczny, Francuzi za pośrednictwem swoich przedstawicieli” - zaznaczył.

Zdaniem minister ds. transformacji energetycznej Agnes Pannier-Runacher prawdopodobne jest, że podatnicy ostatecznie będą musieli pokryć rachunek za nieautoryzowane wykorzystanie energii elektrycznej.