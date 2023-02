Stanowisko Słowenii co do arbitrażu w sprawie słoweńsko-chorwackiego sporu granicznego jest jasne: przyjęte postanowienia muszą być respektowane - powiedziała w środę nowa prezydent Słowenii Natasza Pirc Musar podczas swojej pierwszej wizyty zagranicznej w roli głowy państwa, z którą udała się do Chorwacji.

Pirc Musar spotkała się w Zagrzebiu ze swoim chorwackim odpowiednikiem Zoranem Milanoviciem. „Chciałabym, aby dialog był prowadzony przez rządy Słowenii i Chorwacji, a nie przez rybaków na morzu" – powiedziała nowa słoweńska prezydent, wzywając oba rządy do rozmów w tej sprawie. Jednocześnie Pirc Musar wyraziła nadzieję, że oba kraje będą przewodzić dialogowi między innymi krajami w regionie. „Słowenia już pokazała, że może odgrywać tu ważną rolę, na przykład wspierając postępy Bośni i Hercegowiny w zakresie integracji europejskiej" – dodała. W grudniu 2008 roku Słowenia zablokowała negocjacje Chorwacji z Unią Europejską z powodu sporu granicznego sięgającego 1991 roku. Zostały one wznowione dopiero po zawarciu porozumienia w sprawie arbitrażu i zakończyły się przystąpieniem Chorwacji do UE w 2013 roku. W połowie 2017 Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze przyznał Słowenii 80 proc. powierzchni Zatoki Pirańskiej na Adriatyku oraz dostęp do wód międzynarodowych przez wody chorwackie. Zagrzeb miał zachować kontrolę nad częścią zatoki. Jednak Chorwacja zaraz po wydaniu decyzji oświadczyła, że nie zamierza wcielić jej w życie. Słowenia uważa też, że Chorwacja uniemożliwia jej pełne wykonywanie zwierzchnictwa nad całością jej terytorium lądowego i morskiego. Chorwacja dołączyła do strefy Schengen 1 stycznia. Słowenia nie sprzeciwiała się temu, choć podkreślała, że będzie niezmiennie dążyć do wdrożenia postanowień arbitrażu w sprawie granicy.