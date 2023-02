„Węgry nie zgodzą się na umieszczenie osobistości kościelnych na liście sankcyjnej” – dodał Orban, stwierdzając, że wojna na Ukrainie „nie jest naszą wojną”.

„Węgry uznają prawo Ukrainy do samoobrony, do walki z agresją zewnętrzną, ale nie byłoby słuszne przedkładanie interesów Ukrainy nad interesy Węgier” - powiedział.

Według niego nie ma realnego zagrożenia rosyjskiego dla bezpieczeństwa Europy, ponieważ Rosja nie miałaby szans z NATO. „Członkostwo w NATO jest dla nas kluczowe. Jesteśmy położeni zbyt daleko na wschód, by z niego rezygnować” – zaznaczył premier. Dodał, że „historia nie dała nam tego luksusu”, aby Węgry mogły pójść za przykładem Austrii i Szwajcarii, czyli zostać krajem neutralnym.

Premier skrytykował jednocześnie zaangażowanie Zachodu w pomoc militarną dla Ukrainy. Cały świat zachodni prócz Węgier „stoi po stronie wojny” – zaznaczył polityk.

„Jeśli dostarczacie broń, jeśli dostarczacie informacje satelitarne potrzebne do działań militarnych, jeśli szkolicie żołnierzy jednej z walczących stron, jeśli finansujecie cały aparat państwowy i nakładacie sankcje na drugą stronę, to niezależnie od tego, co mówicie, jesteście w stanie wojny pośredniej” - powiedział Orban.

Zaznaczył jednocześnie, że mimo wszystkich różnic w poglądach rozumie „naszych polskich i bałtyckich przyjaciół”, przede wszystkim ze względu na ich historię. „Ale inni?” – pytał polityk.

Premier raz jeszcze podkreślił, że Węgry „będą stać po stronie pokoju”, a wojna na Ukrainie może zakończyć się tylko dzięki negocjacjom amerykańsko-rosyjskim.

Ponadto stwierdził, że sankcje UE były przyczyną wyższych rachunków za energię, jakie musiało zapłacić społeczeństwo węgierskie.

Jak zaznaczył polityk, należy spodziewać się „coraz ostrzejszego i brutalnego tonu wobec Węgier” w związku z wojną na Ukrainie. Według niego amerykański ambasador w Budapeszcie ma wywierać presję na węgierski rząd, aby ten „przystąpił do obozu wojennego”.

Rok 2022 był najtrudniejszym, a 2023 będzie najniebezpieczniejszym od upadku komunizmu – ocenił szef węgierskiego rządu. Największymi zagrożeniami mają być - według niego - migracja, wojna i inflacja.

„Pomimo wysokiej inflacji w 2022 roku węgierska gospodarka pobiła trzy rekordy: nigdy wcześniej nie pracowało na Węgrzech tak wielu ludzi, nigdy wcześniej eksport nie bił rekordów i nigdy wcześniej na Węgrzech nie było tak wiele inwestycji” – powiedział premier.

Rząd sprowadzi na koniec roku inflację do poziomu jednocyfrowego – obiecał Orban.

Marcin Furdyna (PAP)