Kiedy po śmierci królowej Elżbiety II eksperci BBC opowiadali, że nawet niebo płakało na wieść o tym smutnym wydarzeniu, niektórzy świeżo upieczeni mieszkańcy Wysp nie wierzyli własnym uszom. Miał to być wszak kraj racjonalny i pragmatyczny. Nie zawsze, oj, nie zawsze. Odbywająca się 6 maja koronacja Karola III i jego żony Camilli może się okazać dla nich równie ciężkim przeżyciem.

Powstały już dziesiątki artykułów objaśniających ten ceremoniał i okoliczności towarzyszące. Najpierw podróż króla i królowej z pałacu Buckingham nowoczesną karocą z elektrycznymi oknami i klimatyzacją. Potem koronacja w Opactwie Westminster koroną św. Edwarda. Ponieważ nie wolno jej wynosić, nowy król założy potem koronę państwową. Jego małżonka również zostanie koronowana – i przemianowana na królową Camillę. Wracać będą innym pojazdem – złotą karetą państwową. Używa się jej przy koronacjach od 1830 r. W orszaku ma być 6 tys. żołnierzy, marynarzy i lotników obu płci. Dołączy do nich 400 przedstawicieli sił zbrojnych brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Na zakończenie król i królowa pomachają z balkonu pałacu Buckingham.

Krótko mówiąc, można umrzeć z egzaltacji i nudów – Wielka Brytania znów prześciga samą siebie w byciu skansenem. Media doskonale to wiedzą, bo gorączkowo starają się wyciągać i podkręcać skandale. A tu niewiele się ostatnio dzieje. Na szczęście żona księcia Harry’ego Meghan nie przestała być czarną Amerykanką, która popełniła kiedyś zbrodnię założenia kapelusza w obecności królowej Elżbiety II – albo jego niezałożenia. Tabloidy tradycyjnie pełne są krytycznych tekstów o tym, jak zła i okropna jest Meghan, a jak cudowna i wspaniała jej nemesis, księżna Kate. Przez kilka tygodni trwały spekulacje, czy Harry i Meghan pojawią się na koronacji – i że absolutnie nie mają do tego prawa. Choć byłoby miło, bo obrodziłoby nowym hejtem. Wszak Meghan musiałaby się uśmiechnąć albo nie uśmiechnąć, wybrać taki albo inny – ale na pewno nieodpowiedni – kolor sukienki. Od kiedy wiadomo, że przyjedzie tylko Harry, tabloidy, np.„Daily Mail”, rozpisują się, jak to Meghan będzie żałować, że nie przyjechała na koronację, a zarazem że jej noga nie powinna tu postać. Eksperci twierdzą, że przyjazd Harry’ego to znak spuszczenia z tonu po wydaniu książki „Ten drugi”. Autor bestsellera ogłosił wtedy publicznie, że rozważy przyjazd na koronację dopiero po przeprosinach od ojca i brata za sprawione mu przykrości. Do przeprosin podobno nie doszło – dlatego nie będzie Meghan, a Harry będzie skąpo dozował swoją obecność.

Czytanie z ruchu warg

Oficjalnie Meghan zostanie w Kalifornii z powodu wypadających tego samego dnia czwartych urodzin jej syna Archiego. Harry pojawi się w Opactwie Westminster, ale nie weźmie udziału w procesji po koronacji. Nie będzie też machał z królem i królową z balkonu. Pierwsze publiczne spotkanie wyrodnego księcia z rodziną będzie więc irytująco krótkie – żeby wycisnąć z niego, ile się da, tabloidy znów będą musiały zatrudnić ekspertów od czytania z ruchu warg i analityków języka ciała.

Pewne nadzieje można wiązać z planowaną obecnością księcia Andrzeja, oskarżanego o wykorzystanie seksualne nieletniej Amerykanki, przywiezionej mu przez pedofila Jeffreya Epsteina. Telewizja Channel 4 ogłosiła niedawno, że podczas koronacji puści reportaż o księciu Andrzeju. Zawsze to coś. W sukurs tabloidom przychodzi też Sarah Ferguson, była żona księcia Andrzeja. Wprawdzie nie została zaproszona na koronację, ale z jej niezaproszenia też może da się coś ukręcić. Choć Sarah nadal mieszka z byłym mężem, nie należy już do rodziny królewskiej – zapewne to główny powód jej pominięcia. Prasa uważa jednak, że nie zaszkodzi przy okazji przypomnieć licznych kompromitacji, na które jakoby naraziła rodzinę królewską. Chodzi szczególnie o dwa skandale podologiczne z lat 90. Jedno ze zdjęć uwieczniło, jak Fergie poddaje się w Saint-Tropez ssaniu palców u nóg przez swego doradcę finansowego. Wywołała też skandal, oskarżając księżną Dianę o to, że zaraziła ją kurzajkami za pomocą skażonych butów. Ponoć w chwili wypadku w Paryżu, w którym zginęła Diana, kobiety nadal ze sobą nie rozmawiały.

Teksty o nieobecności na koronacji to kolejny gatunek – z oczywistych względów o większym potencjale niż teksty o obecności na koronacji. Zaproszenia na ceremonię otrzymało ledwie 2 tys. osób. Poza członkami rodziny królewskiej będą tam premier Rishi Sunak z żoną, ministrowie, głowy państwa i rodziny królewskie z innych krajów. Prezydent USA Joe Biden nie przyjedzie, ale wysyła żonę. Niektóre tabloidy są na niego rozżalone, zwłaszcza że niedawno zawitał w Irlandii i Irlandii Północnej. Inne gazety tłumaczą, że Biden podtrzymuje po prostu tradycję – amerykańscy prezydenci nigdy nie przyjeżdżali na koronacje brytyjskich królów. W XIX w. i na początku XX w. w ogóle nie wyściubiali nawet nosa poza swój kraj. Franklin Delano Roosevelt nie przybył na koronację Jerzego VI w 1937 r., a Dwight Eisenhower na koronację Elżbiety II w 1953 r.