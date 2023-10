To wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu z poprzednim sondażem z września. CDU/CSU byłaby zatem zdecydowanie największą siłą polityczną, wyprzedzając AfD, która utrzymuje poparcie na poziomie 19 proc.

AfD wyprzedza tym samym SPD, która straciła jeden punkt procentowy w porównaniu z poprzednim miesiącem. Tylko 17 proc. ankietowanych nadal zamierza na nią głosować. Notowania Zielonych i FDP również nieznacznie spadły - do 13 proc. dla Zielonych i 5 proc. dla FDP. Razem trzy partie koalicji rządowej miałyby zatem tylko 35 proc. poparcia.

Poparcie dla partii Lewicy spadło z 5 do 3 proc. W przeciwieństwie do niej Wolni Wyborcy mogą mieć nadzieję na wejście do Bundestagu.

Partia ta po raz pierwszy została wymieniona osobno w sondażu, uzyskując 4 proc. poparcia - zauważył "FAZ".

