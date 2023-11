Projekt realizowany jest we współpracy z lokalną organizacją pozarządową - Palestinian Medical Relief Society, oraz Ministerstwem Zdrowia Palestyny. Ewa Jakutajć, koordynatorka działalności PCPM w Palestynie wyjaśniła, że fundacja nie przerwała projektów, a jedynie dostosowała je do obecnej sytuacji.

Reklama

Na Zachodnim Brzegu Jordanu nie ma bezpośrednich działań wojennych

„Działamy na Zachodnim Brzegu Jordanu, gdzie nie ma bezpośrednich działań wojennych, ale oczywiście sytuacja jest bardzo napięta i nadzwyczajna. Działamy tu w 32 miejscowościach, do których docierają nasze kliniki mobilne, które dla większości mieszkańców tych trudno dostępnych i odizolowanych wsi i miasteczek, są jedyną możliwością uzyskania pomocy lekarskiej” – powiedziała.

Reklama

Kliniki mobilne wspierane przez PCPM prowadzone są przez lokalną organizację pozarządową. W skład kliniki mobilnej wchodzi lekarz podstawowej opieki medycznej, ginekolog, technik laboratoryjny oraz 2 lokalnych pracowników ochrony zdrowia. Dzięki ich pracy pomoc medyczna dociera do miejsc, które były jej pozbawione.

Koordynatorka PCPM przekazała, że to, co najbardziej utrudnia prowadzenie działań to trudność w przemieszczaniu się. "Wiele dróg jest pozamykanych, a niektóre wsie czy miejscowości zupełnie odcięte. Teren jest pustynny, górzysty i czasami zamknięcie jednej drogi całkowicie odcina daną miejscowość od świata. Na tyle ile możemy, staramy się z naszymi parterami z PMRS (Palestinian Medical Relief Society), by mobilne kliniki docierały do miejscowości zgodnie z planem” - wyjaśniła.

Zaznaczyła, że Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej planuje łącznie wyremontować i przystosować do funkcji przychodni 55 budynków.

„To są budynki należące do lokalnych administracji, pełnią na co dzień zupełnie inne funkcje publiczne. Gdy przyjeżdża mobilny zespół medyków to zamieniają się w punkty medyczne. Jako PCPM kupujemy meble, sprzęt, prowadzimy remonty – tak by zwiększyć komfort, warunki higieniczne i poziom intymności pacjentów. Łącznie wyremontujemy 55 budynków – 50 do końca 2023 r. i pięć kolejnych w przyszłym roku” – zaznaczyła koordynatorka.

Zbiórka pieniędzy na pomoc humanitarną dla ofiar wojny na Bliskim Wschodzie

PCPM sfinansowało też zakup niezbędnych leków, środków opatrunkowych, sprzętu medycznego (m.in. 6 aparatów USG, ciśnieniomierze, glukometry itp.) oraz jednego samochodu terenowego, który umożliwia transport medyków w trudno dostępne tereny.

Dodatkowo fundacja uruchomiła zbiórkę pieniędzy na pomoc humanitarną dla ofiar wojny na Bliskim Wschodzie. "Pomoc skierowana będzie do potrzebujących Palestyńczyków i Izraelczyków. Środki zostaną przeznaczone na pomoc medyczną. Jesteśmy w stałym kontakcie z Przedstawicielstwem RP przy Palestyńskiej Władzy Narodowej z siedzibą w Ramallah” – wyjaśniła Ewa Jakutajć.

Polacy przeprowadzają też szkolenia i wyposażają w sprzęt instruktorów medycznych, którzy zasilą szeregi rozwijanego przez palestyńskie Ministerstwo Zdrowia “Emergency Training Center”. W 2022 r. PCPM przeszkolił 25 medyków z zakresu diagnostyki USG oraz 75 medyków z zakresu zaawansowanych procedur ratunkowych PATLS. Natomiast w 2023 r. PCPM certyfikował 16 instruktorów z zakresu PATLS, którzy już samodzielnie przeszkolili łącznie 148 medyków. Powyższy projekt rozpisany jest na lata 2021-2023.

Kolejny projekt rozpisany na lata 2022-2024 jest wsparciem dotychczasowych działań i dotyczy zakupu kolejnych aparatów USG, prowadzenia diagnostyki w kierunku chorób niezakaźnych, remontów kolejnych 10 budynków wykorzystywanych jako przychodnie, oraz stworzenia lokalnych grup wolontariackich, które będą gotowe do udzielania pierwszej pomocy w swoich społecznościach. Celem jest objęcie badaniami co najmniej 50 proc. populacji osób zamieszkujących w dystrykcie Jeninu i Hebronu na Zachodnim Brzegu Jordanu - tj. minimum 12,5 tys. osób.

Środki na projekty pochodzą z programu Polish Aid (Polska Pomoc) zarządzanego przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Łączna wartość obu projektów prowadzonych przez PCPM to 5,84 mln zł.

autorka: Marta Stańczyk