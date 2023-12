W czasie wojny Izraela z Hamasem poparcie dla tej organizacji terrorystycznej w Strefie Gazy wzrosło z 38 proc. (we wrześniu) do 42 proc., a na Zachodnim Brzegu Jordanu z 12 proc. do 44 proc. - podała w środę Associated Press, przytaczając wyniki sondażu palestyńskiego ośrodka PSR.