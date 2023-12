"Gra planszowa to klasyczny prezent świąteczny, który obecnie na nowo odkrywają kolejne pokolenia" - podkreśliła dyrektor HUI Emma Hernell.

Jak wskazano w uzasadnieniu, planszówki nie są już domeną jedynie zacisza domowego, ale trafiły też do kawiarnii, restauracji i popularnych ostatnio przestrzeni coworkingowych. Dodatkowo rozwój nowych technologii sprawił, że powstały gry "phygital", łączące tradycyjną zabawę z cyfrową.

Według HUI w 2022 roku sprzedaż gier na świecie osiągnęła wartość 15 mln dolarów i oczekuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat wzrośnie od 7 do 11 proc. W 2003 roku na rynku pojawiły się nowe rodzaje gier towarzyskich z zastosowaniem sztucznej inteligencji AI.

W opinii Patrika Stoopendahla, naukowca z wydziału marketingu Uniwersytetu w Lund, wybór tegorocznego Prezentu Roku może świadczyć o skłonności konsumentów do poszukiwania bezpieczeństwa wśród bliskich w niespokojnych czasach i nie jest niczym nowym. "Badaczka trendów Faith Popcorn ukuła określenie +kokonowanie+. Inne tego rodzaju prezenty to aplikacje do medytacji czy ciepły koc" - zaznaczył ekspert.

W 2022 roku Prezentem Roku w Szwecji były robótki ręczne, które stały się ponownie modne dzięki filmikom w mediach społecznościowych. W 2021 mianem podarunku roku ogłoszono bilet do kina lub na koncert w związku z zakończeniem obostrzeń pandemicznych. W 2020 roku, gdy z powodu Covid-19 zalecano przebywanie na świeżym powietrzu, miano najlepszego prezentu przypadło kuchence turystycznej.