Szef libańskiej szyickiej organizacji Hezbollah powiedział w środę, że jeżeli Izrael rozpocznie wojnę z Libanem, to Hezbollah będzie walczył "bez reguł ani ograniczeń". Było to pierwsze wystąpienie Hasana Nasrallaha od czasu, jak jeden z liderów Hamasu, Saleh al-Arouri, zginął we wtorek w zamachu, do którego doszło na przedmieściach Bejrutu, poinformowała agencja Reutera.

W trakcie telewizyjnego przemówienia Nasrallah nazwał atak na al-Arouriego "rażącą izraelską agresją". Choć Izrael nie przyjął odpowiedzialności za zamach, powszechnie uważa się, że to właśnie on stoi za atakiem. Izrael, który prowadzi wojnę z terrorystycznym Hamasem w Strefie Gazy, mógł również chcieć wysłać Hezbollahowi sygnał, że jest w stanie dosięgnąć wroga nawet w dzielnicy uznawanej za szyicką twierdzę Hezbollahu - stwierdziła agencja. Nasrallah zapewnił, że bojownicy Hezbollahu są gotowi rozpocząć wojnę totalną w przypadku napaści Izraela na Liban, a "jeżeli ktoś myśli o wojnie z nami - pożałuje". Oświadczył też, że w rezultacie ostatnich wydarzeń w regionie Izrael osłabł, a USA zostały obnażone jako "największy gwałciciel prawa międzynarodowego".