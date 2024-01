Sikorski i Sejourne spotkali się w poniedziałek wieczorem na roboczym obiedzie. Wystąpili na konferencji prasowej jeszcze przed rozpoczęciem rozmów. Szef francuskiego MSZ odwiedził wcześniej Kijów i Berlin.

Tematem rozmów była współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego, energetyka, pomoc Ukrainie i Strefie Gazy.

Szef francuskiego MSZ zaznaczył, że Polska i Francja "mogą wiele zdziałać, co odpowiada momentowi politycznemu i dyplomatycznemu w historii Europy". "Musimy popracować nad elementami zbieżnymi w konkretnych sprawach. Trójkąt Weimarski wraca do życia i to jest bardzo ważna rzecz" – podkreślił Sejourne.

"Polska wraca do Europy, a tym samym wraca nadzieja, że będziemy szybciej procedować reformy europejskie - tak bardzo ważne dla naszych obywateli" - dodał francuski minister, chwaląc ministra Sikorskiego za zaangażowanie w „obronę praworządności”.

Z Paryża Katarzyna Stańko