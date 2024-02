W poniedziałek Hołownia rozpoczął swoją wizytę na Litwie - pierwszą na stanowisku marszałka Sejmu. Rano spotkał się z przewodniczącą litewskiego Seimasu Viktoriją Czmilyte-Nielsen. Jak mówił, Polska i Litwa "historycznie zawsze były rodzeństwem". "Rodzeństwo ma między sobą trudne momenty, ale ma też wiele pięknych - i naszym zadaniem jest dzisiaj, w tej bezprzykładnie trudnej sytuacji, w jakiej się wspólnie znaleźliśmy, przyspieszenie procesów, szukanie rozwiązań w obszarze tego wszystkiego, co nas dzieli, żeby jak najwięcej zrobić w tych obszarach, które nas łączą" - powiedział.

Współpraca militarna, wsparcie dla Ukrainy

"Polska jest obecnie w procesie odbudowywania swojej silnej pozycji, tej pozycji, która Polsce powinna przypadać w Unii Europejskiej, w Sojuszu Północnoatlantyckim i we wszystkich innych formatach. Chcę zapewnić, że Litwa, państwa bałtyckie, będą zawsze naszym strategicznym partnerem w budowaniu europejskiego i światowego bezpieczeństwa" - oświadczył. Marszałek Sejmu podkreślił, że także parlamenty, nie tylko rządy, odgrywają istotną rolę w kształtowaniu polityki zagranicznej i wzajemnych relacji między państwami.

Jak mówił Hołownia, rozmowy z Czmilyte-Nielsen dotyczył m.in. współpracy militarnej, wspólnego wsparcia dla Ukrainy, a także kolejnego pakietu sankcji na Rosję, który - jak mówił - "powinien być bezwzględnie uchwalony" na forum Unii Europejskiej i przygotowany tak, by sankcji nie dało się obejść.

Marszałek zapewnił, że przewodniczący obu parlamentów dalej będą się regularnie kontaktować. "Potrzebujemy siebie nawzajem, żeby ustalać wspólne stanowiska. Przed chwilą przewodnicząca Czmilyte-Nielsen była w Waszyngtonie, ja za chwilę będę na spotkaniu przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej, zaprosiłem też panią przewodniczącą do Polski i umówiliśmy się na to, że jak najszybciej spróbujemy zorganizować spotkanie Trójkąta Lubelskiego (Polska-Litwa-Ukraina - PAP) w formacie parlamentarnym, u nas w Polsce" - zapowiedział.

Pierwsza oficjalna zagraniczna wizyta marszałka Hołowni

Czmilyte-Nielsen podkreślała, że Polska i Litwa to strategiczni partnerzy. "Podziękowałam panu marszałkowi za ogromny wkład Polski w pomoc Ukrainie, za zaangażowanie i to, że Polska zdołała zwiększyć nakłady na swoją obronność do 4 proc. PKB" - mówiła przewodnicząca Seimasu.

"Mówiliśmy też o sankcjach wobec Rosji; bardzo ważne jest kontynuowanie wspólnych działań także wobec Białorusi" - dodała.

Dwudniowa wizyta na Litwie jest pierwszą oficjalną zagraniczną wizytą marszałka Hołowni. W jej programie zaplanowano poza spotkaniem z przewodniczącą Seimasu m.in. spotkania Hołowni z prezydentem Republiki Litewskiej Gitanasem Nausedą i z premier Ingridą Szimonyte. Ponadto marszałek Sejmu spotka się z Polakami mieszkającymi na Litwie.

autorzy: Mikołaj Małecki, Daria Kania