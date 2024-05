Po dziesięciogodzinnej debacie za przyjęciem wotum zaufania wobec rządu HDZ i Ruchu Ojczyźnianego głosowało 79 posłów, jeden wstrzymał się od głosu, a 61 było przeciw. HDZ zdobyła w ostatnich wyborach parlamentarnych 61 mandatów w 151-osobowym parlamencie Chorwacji. Ruch Ojczyźniany znalazł się na trzecim miejscu, uzyskując 13 mandatów.

Zapowiedzi rządu Plenkovića

Parlamentowi zaprezentowano w piątek czteroletni program nowego rządu, w którym premier zobowiązał się m.in. do osiągnięcia średniego wynagrodzenie netto na poziomie 1600 euro, minimalnego wynagrodzenie brutto na poziomie 1250 euro oraz utworzenia 125 tys. nowych miejsc pracy.

Plenković zapowiedział także dodatkowe 135 mln euro poprzez wprowadzenie danin pozapodatkowych i parafiskalnych oraz wsparcie prywatnych projektów badawczo-rozwojowych na kwotę ponad 250 mln euro. W ciągu najbliższych dziesięciu lat państwo zainwestuje w infrastrukturę kolejową sześć miliardów euro - dodał premier.

Trzeci rząd Andreja Plenkovicia planuje także podwoić jednorazowe wsparcie finansowe na nowo narodzone dziecko, zapewnić matkom roczną emeryturę na każde urodzone dziecko oraz zwiększyć rekompensatę finansową za korzystanie z prawa do urlopu rodzicielskiego dla rodziców zatrudnionych i prowadzących działalność na własny rachunek.

Do końca kadencji emerytury mają wzrosnąć o co najmniej 30 proc., a średnia emerytura wyniesie co najmniej 750 euro - oświadczył szef nowego rządu Chorwacji.

Nowy gabinet będzie się składać z 18 ministrów; poprzedni liczył 16. Trzy resorty będą kierowane przez przedstawicieli Ruchu Ojczyźnianego, w tym ministerstwo demografii.

Jakub Bawołek