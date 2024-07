"Nasz naród nieodwołalnie odwrócił się od ECOWAS" - powiedział w sobotę, pierwszego dnia szczytu, rządzący Nigrem generał Abdourahamane Tchiani do swych wojskowych kolegów z Burkina Faso i Mali. "AES jest jedynym skutecznym ugrupowaniem subregionalnym w walce z terroryzmem" – dodał Tchiani.

Reklama

Wszystkie trzy kraje dążą do ściślejszej współpracy z Rosją

Pierwszy zamach stanu w krajach AES przeprowadzono w Mali w 2020 roku. Rok później dokonano tam kolejnego przewrotu, który wyniósł do władzy pułkownika Assimę Goitę. W Burkina Faso wojsko odsunęło od władzy prezydenta Rocha Kabore w styczniu 2022 roku. Zastąpił go podpułkownik Paul-Henri Damiba, ale w październiku tego samego roku sam został obalony przez kapitana Ibrahima Traore. Niger dołączył do tego grona w lipcu 2023 roku, obalając prozachodniego prezydenta Mohameda Bazouma, którego rolę przejął Tchiani.

Reklama

Wszystkie trzy kraje po zerwaniu powiązań wojskowych z Francją, a w przypadku Nigru - również ze Stanami Zjednoczonymi, dążą do ściślejszej współpracy z Rosją, która wysyła do Sahelu kontyngenty najemników, niegdyś funkcjonujących jako grupa Wagnera, obecnie jako Korpus Afrykański.

Pod koniec minionego tygodnia grupy obywatelskie Mali oskarżyły Rosjan o dokonywanie czystek etnicznych na społeczności Tuaregów w północnej części kraju. W czerwcu o mordowanie ludności cywilnej oskarżyły Rosjan władze Republiki Środkowoafrykańskiej.

Z Monrowii Tadeusz Brzozowski