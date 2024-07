Rozpoczynające się w piątek Igrzyska Olimpijskie w Paryżu postawiły francuskie służby specjalne w stan najwyższej gotowości, a jak się okazuje, czujność się opłaciła. Tłumy potencjalnych kibiców stanowić miały dla tego wielkiego święta sportu spore zagrożenie.

Fala aresztowań przed igrzyskami. Tysiące osób na celowniku

Na dwa dni przed rozpoczęciem olimpiady w Paryżu narasta fala zatrzymań osób, które stanowić mogłyby zagrożenie dla spokojnego przebiegu zawodów. Jak podaje agencja prasowa AP, Francuzi wzięli na celownik łącznie aż 5000 osób i odmówili im dostępu do obiektów sportowych ze względów bezpieczeństwa. Wśród nich znalazła się pokaźna grupa 1000 niedoszłych kibiców, których służby podejrzewają o „obce wpływy”, a mówiąc wprost – o szpiegostwo.

W trakcie wielkiej antyterrorystycznej akcji skontrolowano blisko 1 milion osób, poczynając od wolontariuszy i pracowników obiektów sportowych, a kończąc na tych, którzy chcieli na własne oczy obejrzeć ceremonię otwarcia igrzysk. Czujność służb najwyraźniej się opłaciła, gdyż wśród 5000 podejrzanych trafił się pewien Rosjanin, który mógł narobić o wiele większego zamieszania.

Rosjanin zatrzymany. Na igrzyska szykował coś złego

Jak informuje francuska gazeta Le Parisien, jednym z aresztowanych jest 40-letni Rosjanin, a wpadł on w ręce mundurowych we wtorek, 23 lipca. Najwyraźniej zarzuty wobec niego są poważne, gdyż oskarżono go o „przekazywanie informacji obcemu mocarstwu w celu wzniecenia działań wojennych we Francji”. I choć władze nie ujawniają, na czym miały polegać plany Rosjanina, by zdestabilizować przebieg ceremonii otwarcia, to wiadomo, że jeśli zarzuty się potwierdzą, grozi mu do 30 lat więzienia.

Wtorkowe zatrzymania to efekt trwającej już od marca wielkiej akcji antyterrorystycznej. Wtedy to w kraju ogłoszono trzeci, najwyższy stopień alarmu terrorystycznego. Francuskim służbom udało się w tym czasie udaremnić między innymi islamistyczny atak na mecz piłki nożnej w trakcie igrzysk olimpijskich. Jak przyznał francuski minister spraw wewnętrznych, Gérald Darmanin, powstrzymano też dwa kolejne zamachy na rozpoczynające się w piątek święto sportu.