Rząd premiera Kishidy podał się do dymisji

Reklama

Ministrowie gabinetu administracji Kishidy masowo złożyli listy rezygnacyjne na posiedzeniu rządu, które rozpoczęło się krótko po godz. 9 rano we wtorek czasu miejscowego.

Reklama

Kishida stał na czele rządu, odkąd zastąpił byłego premiera Yoshihide Sugę w październiku 2021 r. Jego rezygnacja z ubiegania się o reelekcję była związana ze skandalami korupcyjnymi, które doprowadziły do spadku popularności samego Kishidy, jak i partii.

Kto nowym premierem Japonii?

Ishiba, były minister obrony, został wybrany w piątek na przewodniczącego rządzącej Japonią Partii Liberalno-Demokratycznej. Ponieważ LDP ma obecnie większość w parlamencie, oczekuje się, że podczas zwołanej na wtorek nadzwyczajnej sesji parlamentu Ishiba zostanie zatwierdzony na stanowisko premiera.

Ishiba przedstawi skład i założenia swojego gabinetu podczas konferencji prasowej, która odbędzie przed jego pierwszym posiedzeniem - poinformował japoński nadawca NHK, dodając, że oficjalna inauguracja rządu odbędzie się wieczorem czasu lokalnego po uroczystościach w Pałacu Cesarskim.

Ishiba zapowiedział w poniedziałek podczas konferencji, na której przedstawił nowe kierownictwo LDP, że zwoła przedterminowe wybory do niższej izby Zgromadzenia Narodowego, Izby Reprezentantów, na 27 października, by "tak wcześnie, jak to możliwe", jego nowy gabinet "został oceniony przez społeczeństwo".

Krzysztof Pawliszak (PAP)