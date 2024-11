Zmiany w kierownictwie NATO

Mark Rutte, który 1 października objął stanowisko sekretarza generalnego NATO, nominował swoją zastępczynię.

"Z przyjemnością ogłaszam nominację Radmiły Szekerinskiej na stanowisko zastępczyni sekretarza generalnego. Jest ona prawdziwą zwolenniczką NATO, wie, ile pracy wymaga dołączenie do Sojuszu i co oznacza bycie pełnoprawnym członkiem" - ogłosił we wtorek Holender.

O stanowisko, obok Szekerinskiej, ubiegała się też była minister spraw zagranicznych Bułgarii i unijna komisarz, Marija Gabriel.

Kariera Szekerinskiej

W okresie od maja do grudnia 2004 r. Szekerinska stała na czele rządu w Skopju; w latach 2017-22 kierowała ministerstwem obrony Macedonii Północnej. Obejmie stanowisko pod koniec tego roku. Jest określana jako osoba, która dobrze zna region Bałkanów Zachodnich oraz Rosję.

W codziennej pracy sekretarz generalny jest bezpośrednio wspierany przez biuro i zastępcę sekretarza generalnego, który pomaga mu i zastępuje go w razie jego nieobecności. Zastępca sekretarza generalnego jest również przewodniczącym wielu komitetów, grup ad hoc i grup roboczych.

Macedonia Północna należy do NATO od 27 marca 2020 r. Kraj ten od dawna przyczyniał się do bezpieczeństwa euroatlantyckiego, m.in. poprzez udział w misjach NATO w Afganistanie i Kosowie.

Przed Szekerinską funkcję zastępcy sprawował Rumun Mircea Geoana.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)