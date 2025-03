Izraelscy negocjatorzy zaproponowali w piątek w Kairze przedłużenie pierwszego etapu rozejmu o sześć tygodni. Hamas nie zgodził się na tę propozycję i wezwał społeczność międzynarodową do wywarcia presji na Izrael, aby ten wywiązał się z wcześniejszych ustaleń i niezwłocznie przystąpił do drugiej fazy porozumienia.

Netanjahu zapowiada dalsze konsekwencje

"Izrael nie pozwoli na zawieszenie broni bez uwolnienia naszych zakładników" – podało w niedzielę biuro Netanjahu, zapowiadająć "dalsze konsekwencje" jeśli Hamas nadal będzie odmawiał przyjęcia tej propozycji. Biuro Netanjahu podkreśliło, że jest to propozycja wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa na Bliski Wschód Steve'a Witkoffa.

Izrael: Do Strefy Gazy trafiła wystarczająca ilość pomocy

Według izraelskiej stacji Kan, cytowanej przez Times of Isreal, Izrael uważa, że w ostatnich tygodniach do Strefy Gazy trafiła wystarczająca ilość pomocy, aby Hamas mógł przetrwać kilka miesięcy. Stany Zjednoczone, Egipt i Katar, które od ponad roku pośredniczą w rozmowach między Izraelem a Hamasem, nie skomentowały do tej pory decyzji Izraela o wstrzymaniu dostaw do Strefy Gazy.