Izraelskie ataki na Iran. Uderzono w cele wojskowe i jądrowe, są dziesiątki ofiar

W piątek nad ranem izraelskie siły przeprowadziły zmasowane ataki na terytorium Iranu. Celem były dziesiątki obiektów wojskowych, w tym instalacje jądrowe. Według irańskich źródeł uszkodzone zostały m.in. zakład wzbogacania uranu w Natanz oraz ośrodek w Parczin, gdzie mogą być prowadzone badania nad bronią atomową.

Reklama

Portal Jerusalem Times poinformował, że izraelska armia kontynuowała naloty także przed południem, uderzając w cele w Szirazie i Tebrizie. W pierwszym z miast zbombardowano fabrykę pocisków, a w drugim – wojskowe lotnisko lub jego okolice. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) uspokaja, że nie wykryto wzrostu promieniowania w rejonie instalacji w Natanz. Władze Iranu przekazały też, że ataki nie objęły elektrowni jądrowej w Buszehrze.

Wśród ofiar nalotów znalazło się co najmniej kilku wysokich rangą wojskowych, w tym generał Hosejn Salami, dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, oraz szef sztabu generalnego Mohammad Bageri. Zginęło również co najmniej sześciu naukowców pracujących przy programie nuklearnym. Według irańskiej agencji Nour, tylko w Teheranie śmierć poniosło co najmniej 78 osób, a 329 zostało rannych.

Irański odwet na Izrael. Rakiety spadły na Tel Awiw i Jerozolimę, są ranni

W piątek wieczorem Iran przeprowadził zmasowany atak rakietowy na Izrael. Według izraelskich źródeł, wystrzelono trzy serie pocisków balistycznych, a eksplozje były słyszalne m.in. w Jerozolimie i Tel Awiwie. Rannych zostało blisko 60 osób.

Irańska Gwardia Rewolucyjna wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że atak był „zdecydowaną i precyzyjną odpowiedzią” na wcześniejsze izraelskie uderzenia. Celem miały być dziesiątki baz wojskowych i instalacji strategicznych na terenie Izraela. Nie możemy pozwolić, by reżim syjonistyczny prowadził ataki w stylu „uderz i uciekaj” bez poważnych konsekwencji - stwierdził duchowy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei.

Izraelska armia potwierdziła, że niektóre budynki uległy uszkodzeniu, głównie na skutek działania systemów obrony powietrznej. Premier Benjamin Netanjahu poinformował, że większość z mniej niż 100 wystrzelonych rakiet została zestrzelona. Według dziennika Jerusalem Post, w wyniku ataku rannych zostało około 60 osób, choć dokładny bilans może się jeszcze zmienić.

MSZ: Zamknięta przestrzeń powietrzna nad Izraelem. Instrukcje dla obywateli w razie ataku rakietowego

W związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa, 13 czerwca w Izraelu tymczasowo zamknięto przestrzeń powietrzną, a ruch lotniczy został wstrzymany – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ ostrzega, że w najbliższych dniach możliwe są dalsze utrudnienia w ruchu lotniczym i apeluje o śledzenie komunikatów lokalnych służb oraz izraelskiego Home Front Command. Przypomniano również o obowiązku rejestracji pobytu w systemie Odyseusz. MSZ poinstruowało również co robić w trakcie ataku rakietowego.

Na terenie całego Izraela funkcjonuje rozbudowany system alarmowy. Ciągły dźwięk syren oznacza zagrożenie ostrzałem rakietowym. Obywatele mogą także pobrać aplikację RedAlert (dostępną w wielu językach), która ostrzega o nadchodzących atakach.

Ile masz czasu na schronienie po usłyszeniu syreny w zależności od regionu?

Ejlat – 3 minuty

Szomeron, Herclijja, Netanja – 2 minuty

Jerozolima, Tel Awiw, Dimona – 1,5 minuty

Nazaret, Tyberiada, Zichron Ja’akow, Be’er Szewa – 1 minuta

Aszdod – 45 sekund

Safed, Akka, Karmiel, Aszkelon – 30 sekund

Sderot, Kirjat Szemona, Maalot, Naharijja, Ramat Hagolan – 15 sekund lub mniej

Rodzaje schronów i miejsca bezpieczne:

Mamad – wzmocnione pomieszczenie w mieszkaniu

Mamak – zabezpieczona klatka schodowa w budynku

Maman – pomieszczenie ochronne w budynku użyteczności publicznej

Schron publiczny – podziemny lub naziemny schron bombowy

Co zabrać do schronu?

żywność i wodę

latarkę

telefon komórkowy i ładowarkę

zapasowe baterie

gaśnicę

kopie ważnych dokumentów

leki i apteczkę

ubrania

Jak się zachować, jeśli nie masz dostępu do schronu?

W samochodzie: zjedź z drogi i schroń się w budynku; jeśli to niemożliwe – wyjdź z auta, połóż się na ziemi, zakryj głowę i szyję rękami.

zjedź z drogi i schroń się w budynku; jeśli to niemożliwe – wyjdź z auta, połóż się na ziemi, zakryj głowę i szyję rękami. W transporcie publicznym : usiądź poniżej poziomu okien, zakryj głowę i szyję.

: usiądź poniżej poziomu okien, zakryj głowę i szyję. Na otwartej przestrzeni: połóż się na ziemi i zakryj głowę oraz szyję

Numery alarmowe w Izraelu:

Informacja o zagrożeniach: 104

Straż pożarna: 102

Pogotowie ratunkowe: 101

Policja: 100

Izrael zamyka wszystkie ambasady. Obywatele za granicą otrzymali ostrzeżenie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela poinformowało w piątek o bezterminowym zamknięciu wszystkich izraelskich placówek dyplomatycznych na świecie. Decyzja zapadła w związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa międzynarodowego.

W specjalnym komunikacie izraelscy obywatele przebywający za granicą zostali wezwani do zachowania szczególnej ostrożności. MSZ zaleca m.in.:

unikanie eksponowania symboli żydowskich,

niewchodzenie w miejsca publiczne związane z judaizmem lub Izraelem,

unikać zgromadzeń, demonstracji i wydarzeń o charakterze religijnym lub politycznym.

Nie podano, kiedy i czy placówki dyplomatyczne zostaną ponownie otwarte. Izrael utrzymuje ambasady i konsulaty w ponad 80 państwach.

Informacja dla obywateli RP przebywających w Izraelu

W związku z napiętą sytuacją bezpieczeństwa, obywatele polscy przebywający w Izraelu mogą kontaktować się z Ambasadą RP w Tel Awiwie:

Ambasada RP w Tel Awiwie

Adres: 16 Soutine St., Tel Awiw 6468408, Izrael

Telefon: +972 3 725 3111

Faks: +972 3 523 7806

E-mail: telaviv.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP

Adres: 16 Soutine St., Tel Awiw 6468408, Izrael

Telefon: +972 3 725 3111

Godziny pracy (kontakt telefoniczny): pon.–pt. 08:00–16:00

E-mail: telaviv.konsul@msz.gov.pl

ePUAP: /AMB_TelAwiw/SkrytkaESP

Ważne W sytuacjach nagłych wymagających natychmiastowej interwencji konsularnej: Telefon dyżurny: +972 547 444 106 E-mail: telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl

Źródła:

PAP/MSZ