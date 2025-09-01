Pokój zamiast wojny

59% badanych chce zakończenia walk i szukania kompromisu, podczas gdy tylko 20% wciąż popiera kontynuację wojny do odzyskania Donbasu i Krymu. Kolejne 13% uznaje granice sprzed 24 lutego 2022 roku za wystarczający cel. Najbardziej znaczące jest jednak to, że 82% Ukraińców widzi w negocjacjach jedyny realny sposób zakończenia wojny. Większość oczekuje udziału międzynarodowych mediatorów.

Gwarancje bezpieczeństwa ponad odzyskane ziemie

75% respondentów uważa, że zawieszenie broni powinno nastąpić tylko przy wsparciu międzynarodowych gwarancji. Ukraińcy najczęściej wskazują na: finansowanie i dozbrajanie armii przez partnerów (52%), zobowiązanie sojuszników do obrony w razie nowej agresji (48%) oraz międzynarodowe patrole powietrzne i morskie (44%). Co ciekawe, aż 58% ankietowanych wskazało, że kluczowe jest wsparcie militarne i finansowe Zachodu, a tylko 31% jako priorytet widzi odzyskanie okupowanych terenów.

Komu ufają Ukraińcy?

W sferze politycznej badanie pokazało, że największym zaufaniem cieszy się generał Wałerij Załużny (74%), następnie prezydent Wołodymyr Zełenski (68%) i szef wywiadu Kyryło Budanow (59%). Jak widać Ukraińcy najbardziej ufają ludziom w mundurach w tej chwili. Być może dlatego prezydent Zełenski, wybiera militarne stylizacje.

Wybory prezydenckie i parlamentarne

Zgodnie z sondażem, gdyby wybory odbyły się teraz, największe poparcie w wyborach prezydenckich zdobyłby Zełenski (35%), a tuż za nim znalazłby się Załużny (25%). W hipotetycznych wyborach parlamentarnych prowadziłaby partia Załużnego (24%), a na drugim miejscu uplasowałby się blok Zełenskiego (20%). Dalej w stawce znalazłyby się: Europejska Solidarność (7%), partia Budanowa (6%) i partia Azow (6%).

Jak przeprowadzono badanie?

Sondaż został przeprowadzony 21–23 sierpnia 2025 roku metodą CATI (telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo) na reprezentatywnej próbie 1600 respondentów z całej Ukrainy (z wyłączeniem Krymu, Donbasu oraz terenów bez zasięgu ukraińskiej sieci). Błąd statystyczny nie przekracza 2,5% przy poziomie ufności 95%.