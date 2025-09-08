Jak pokazuje wykres Statisty, liczba milionerów denominowanych w dolarach amerykańskich gwałtownie wzrosła od początku XXI wieku. W 2000 roku w analizowanych krajach było 14,7 miliona milionerów. W 2024 roku było ich prawie 60 milionów, co oznacza czterokrotny wzrost w ciągu dwudziestu lat (około 300 procent).

Reklama

USA i długo, długi nic

Największą grupą milionerów dolarowych mają Stany Zjednoczone. W 2024 roku w USA mieszkało 23,8 miliona osób z majątkiem o wartości powyżej miliona dolarów, co stanowi 7 proc. populacji kraju. Rok wcześniej w USA było o 1,8 mln bogaczy w wypchanymi portfelami mniej,. W USA w 2023 r., mianem milionera mogło pochwalić się 22 miliony osób.

Daleko za Stanami Zjednoczonymi znalazły się kolejne kraje: Chiny z 6,3 miliona (0,4 proc. populacji Państwa Środka) i Francja z 2,9 miliona milionerów (4,2 proc. populacji kraju). Chiny odnotowują szczególnie szybki wzrost liczby milionerów od 2000 roku.

Gdzie najszybciej przybywa milionerów?

Jednak w ostatnim roku najszybciej liczba milionerów rosła w Turcji, gdzie procentowy wzrost liczby milionerów był na poziomie 8 proc. rok do roku. Na drugim miejscu znalazły się Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie liczba milionerów wzrosła o 5,8 proc.

Do 2028 r. prognoza liczba milionerów będzie rosła

Prognozy wskazują, że liczba milionerów będzie rosła do 2028 roku w zdecydowanej większości z 56 krajów objętych badaniem UBS. Dwa wyjątki to Holandia i Wielka Brytania. Prognozuje się, że w 2028 roku na Wyspach Brytyjskich będzie o 3,1 proc., czyli około 81 500, mniej milionerów niż w 2024 roku.

/> />

Źródło: Statista