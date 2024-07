Reklama

Gdy w Wielkiej Brytanii opadł kurz po ostatnich wyborach parlamentarnych, a władzę przejęła Partia Pracy, już natknęła się na pierwszy problem. Jak informuje bowiem Reuters, krajowi grozi eksodus najbogatszych mieszkańców.

Reklama

Bogaci nie chcą zmiany podatków

A chodzi głównie zaproponowaną jeszcze przez poprzedni rząd reformę stopniowego zniesienia obowiązującego w Wielkiej Brytanii od stuleci systemu podatkowego dla osób niebędących rezydentami, który zwalnia zamożnych z płacenia podatku od dochodów uzyskanych za granicą. Partia Pracy dorzuciła do tego propozycję zlikwidowania również innych stałych ulg, które otrzymywałyby „osoby niebędące rezydentami Wielkiej Brytanii” urodzone poza Wielką Brytanią.

W Wielkiej Brytanii jest około 37 000 osób niebędących rezydentami, które decydują się na preferencyjne opodatkowanie. Oznacza to, że podatki w Wielkiej Brytanii nie są pobierane od ich zagranicznych dochodów lub zysków kapitałowych, chyba że zostaną przekazane do Wielkiej Brytanii. Według IFS w latach 2020–2021 osoby te łącznie zapłaciły w Wielkiej Brytanii około 6 miliardów funtów podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i podatku od zysków kapitałowych. Ale teraz to może się zmienić.

Milionerzy chcą uciekać

Głos w w obronie bogatych mieszkańców Wielkiej Brytanii postanowił zabrać Bassim Haidar, mieszkający w Wielkiej Brytanii multimilioner. Proponuje on, by nowa władza przemyślała podatkowe plany i zastąpiła je nowym rocznym podatkiem dla osób, których majątek netto przekracza 5 milionów funtów. W przeciwnym razie zapowiada radykalne działania.

- Pogląd, że Wielka Brytania jest po prostu zbyt dobra, żeby ją opuścić, jest błędny. Nakładanie tak wysokich podatków na majątek wygenerowany poza Wielką Brytanią, być może na wiele lat przed przeprowadzką ludzi do Wielkiej Brytanii, jest niesprawiedliwe – powiedział Reutersowi Haidar i wezwał rząd do spotkania się z milionerami.

W przeciwnym razem grożą oni zabraniem swych pieniędzy z wysp i wówczas rząd nie będzie miał z nich żadnego pożytku.

Źródło: Reuters