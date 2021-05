W sumie badanie wykazało, że w pierwszym roku pandemii ponad miliard ludzi nie chciało się zaszczepić. Prawie trzech na dziesięciu pytanych (29 proc.) na całym świecie stwierdziło, że nie zgodziłoby się na szczepienie, a kolejne 3 proc. proc. stwierdziło, że nie wie lub odmówiło odpowiedzi. Razem daje to około 1,3 miliarda dorosłych, którzy nie chcieli się zaszczepić w czasie przeprowadzania badania.

Z badania Gallupa wynika, że w 20 państwach, w których większość ludzi odmówiłaby szczepienia, znajdowało się głównie w Europie Wschodniej i Afryce.

Najwyższy odsetek odmów w 2020 r. wynoszący 66 proc., odnotowano w Gabonie, a następnie Kamerunie i Jordanii. W tych krajach niechęć do szczepienia zgłosiło odpowiednio 65 proc. i 62 proc. badanych. Węgry, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Rosja i Kazachstan również znalazły się wśród państw o najwyższym poziomie niechęci do szczepionek, wynoszącym 60 proc. lub więcej. Polska też była w grupie 20 państw, gdzie ponad połowa respondentów deklarowała niechęć do szczepienia przeciw Covid-19. W naszym kraju na pytanie "Gdyby szczepionka zapobiegająca koronawirusowi była teraz dostępna bezpłatnie, czy zgodziłbyś się na szczepienie?", 52 proc osób odpowiedziało "NIE".

Na drugim krańcu listy znajduje się Birma z najwyższym stopniem skłonności do szczepień (96 proc.). Kolejne były Nepal i Nikaragua. W obu tych krajach 87 proc. osób chciało się zaszczepić.

W 15 krajach, w tym w Indiach, które obecnie borykają się z katastrofalną falą wirusa i gdzie mniej niż 10 proc. populacji otrzymało jedną dawkę, odsetek chętnych do przyjęcia szczepionki na koronawirusa wynosił od 80 do 89 proc. A w 22 innych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Brazylii 70 proc. do 79 proc. było skłonnych do zaszczepienia się. Polska na tym tle wygląda dość blado, bo w naszym kraju entuzjastów szczepień było zaledwie 46 proc., co plasuje nas w dole zestawienia.

Jest bardzo prawdopodobne, że w 2021 r. postawy ludzi zmieniły się wraz z udanymi kampaniami szczepień. Niemniej jednak najstarszy instytut badania opinii społecznej na świecie stwierdza, że ​​jego badania z 2020 roku nadal służą jako wskaźnik tego, gdzie sceptycyzm dotyczący szczepienia przeciw Covid-19 pozostaje największy.

Pogląd ten potwierdzają trudności, z jakimi borykają się obecnie władze w Rosji i innych częściach Europy Wschodniej w przekonywaniu wrogo nastawionych do szczepień obywateli, aby się zaszczepili.