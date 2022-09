Europa Południowa nie przoduje w transformacji energetycznej , chociaż miałaby ku temu potencjał. Produkcja energii elektrycznej w państwach regionu jest oparta na elektrowniach gazowych, które nawet latem, gdy słońce świeci najdłużej, wytwarzają około połowy prądu. Jednak kraje te nie uzależniły się od jednego dostawcy, tak jak. Według Eurostatu w 2020 r. Niemcy sprowadzały z Rosji dwie trzecie gazu, Węgry aż 95 proc. Na Południu miks dostawców jest o wiele bardziej zdywersyfikowany. Hiszpania sprowadzała z Algierii niecałą jedną trzecią gazu, USA oraz Nigeria dodały kolejne 12–16 proc., Gazprom jedynie jedną dziesiątą. W Grecji Rosja zapewniała ponad jedną trzecią gazu, kolejną jedną czwartą USA, zaś 12 proc. Katar. Pod względem dostaw ropy państwa te były jeszcze mniej zależne od Wschodu. W 2019 r. najwięcej baryłek z Rosji sprowadzały Włochy, ale było to ledwie 14 proc. importu surowca. Dla porównania – na Węgrzech to trzy czwarte importu, a w Polsce to dwie trzecie.