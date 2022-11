Do 31 grudnia 2022 r. można skorzystać z programu dofinansowania zakupu dekodera telewizji naziemnej lub telewizora - przypomniał w środę Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. Do tej pory dopłatę do zakupu odbiornika cyfrowego otrzymało prawie 600 tys. osób.

W przypadku zakupu telewizora można dostać dopłatę w wysokości 250 zł, a w przypadku dekodera - 100 zł. Wniosek w rządowym programie dofinansowania zakupu odbiornika cyfrowego można złożyć na platformie gov.pl (formularz online) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (forma papierowa) - podała Cyfryzacja KPRM. Reklama Wnioskodawca otrzymuje unikalny kod, który umożliwi realizację dofinansowania. Jak zaznaczył Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM, kod jest wysyłany na podany w formularzu adres e-mail (jeśli wniosek został złożony online) lub przekazywany przez pracownika Poczty Polskiej w postaci wydruku. Reklama Otrzymany kod z przyznanym świadczeniem można zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpiły do programu. Obecnie w programie zarejestrowało się 1164 przedsiębiorców, co umożliwia realizacje świadczenia w 3807 punktach sprzedaży zlokalizowanych w całej Polsce - podkreślono w komunikacie. Składając wniosek o dofinansowanie, świadczeniobiorca oświadcza m.in., że jego gospodarstwo domowe ze względu na trudną sytuację materialną nie może samodzielnie ponieść kosztów zakupu nowego sprzętu. Realizacja świadczenia przy zakupie bardzo drogich odbiorników cyfrowych, bez wyraźnego uzasadnienia (np. wynikającego z potrzeb zdrowotnych), może zostać w świetle prawa uznana za nadużycie - zaznaczono. Jak poinformował Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM, do tej pory dofinansowanie zakupu odbiornika cyfrowego otrzymało 600 tys. osób. W komunikacie wskazano, że rządowy program dofinansowania do zakupu telewizora i dekodera to odpowiedź na zmianę standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Aby móc odbierać sygnał w nowym standardzie należy posiadać odbiornik przystosowany do standardu DVB-T2/HEVC. Telewidzowie posiadający starszy sprzęt, a chcący nadal odbierać telewizję naziemną, muszą dokupić specjalny dekoder lub wymienić telewizor na nowszy. Głównym celem projektu jest wsparcie finansowe osób, które nie są w stanie samodzielnie ponieść tego wydatku.(PAP) Reklama Wynagrodzenia od 1 lipca 2022 r. Rozliczanie płac po zmianach W książce szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę. Uwzględniono przy tym najnowsze … Tylko teraz 59,00zł Przejdź do sklepu Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję