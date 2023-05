"Nie możemy odegrać aktywnej roli w takim sojuszu, takiej koalicji, ponieważ nie mamy możliwości szkoleniowych, kompetencji, ani samolotów" - stwierdził Pistorius.

F-16 od sojuszników Ukrainy

Wielka Brytania poinformowała we wtorek, że pracuje wraz z Holandią nad utworzeniem międzynarodowej koalicji, mającej pomóc Ukrainie w uzyskaniu myśliwców F-16 od wspierających ją krajów. Jednocześnie jednak Wielka Brytania, Niemcy i USA sprzeciwiły się przekazaniu własnych myśliwców.

"To, co możemy niewątpliwie zrobić, to zapewnić szkolenie i wsparcie, znowu, w pewnych granicach, ponieważ nie mamy pilotów F-16" - powiedział Wallace na konferencji prasowej w Berlinie.

Czołgi dla Ukrainy

"Możemy zrobić to, co robiliśmy przez cały ten czas, czyli możemy umożliwić innym, którzy tego chcą (przekazanie swoich myśliwców)" - dodał brytyjski minister. Wallace zapewnił ponadto, że każdy kraj, który zwróci się do Wielkiej Brytanii z prośbą o pomoc w sprowadzeniu swoich czołgów na Ukrainę, dostanie wsparcie w tym procesie.

kjm/ tebe/