Kto stał za przekazaniem tajnych dokumentów?

Według Departamentu Sprawiedliwości USA, zatrzymani to sierzant Jian Zhao, porucznik Li Tian oraz były żołnierz Ruoyuy Duan. Wszyscy oni mieli przekazywać poufne informacje dotyczące nowoczesnych systemów broni, takich jak HIMARS, BWP Bradley i transporter opancerzony Stryker, a także tajnych wojskowych manewrów na Pacyfiku.

Dane o HIMARS na sprzedaż za 15 000 dolarów

Sierzant Jian Zhao, pełniący funkcję zaopatrzeniowca w 17. Brygadzie Artylerii Polowej, miał sprzedać 20 dysków twardych zawierających ściśle tajne dane o wyrzutniach rakietowych HIMARS oraz o amerykańskich symulacjach konfliktu z Chinami. W zamian otrzymał zaledwie 15 000 dolarów – kwotę, która przy wartości tych informacji wydaje się wręcz groteskowa.

Dane Bradley i Stryker sprzedane za 500 dolarów?!

Jeszcze bardziej szokujące są informacje dotyczące Li Tiana. Porucznik, pracujący jako administrator w bazie wojskowej Joint Base Lewis-McChord, przekazał tajne dokumenty dotyczące BWP Bradley i transportera opancerzonego Stryker za jedyne 500 dolarów! Kupcem był Ruoyuy Duan, weteran armii USA, który odsprzedał te materiały chińskiemu wywiadowi za 53 000 dolarów. Warto dodać, że maszyny te raczej nie mają już zbyt wielu tajemnic dla potencjalnych wrogów USA, biorąc pod uwagę że maszyny w prawie nienaruszonym stanie wpadły ostatnio w ręce Rosjan podczas wojny w Ukrainie.

"Wiecie, jak to jest ryzykowne?!"

Z ujawnionych dokumentów wynika, że szpiedzy zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. W jednej z rozmów Zhao sugerował sprzedaż wyjątkowo tajnego dokumentu o znaczeniu "brygadowym", nazywając go "bardzo wrażliwym" i "trudnym do zdobycia". Podczas innej dyskusji, gdy planowali kolejną transakcję, Zhao powiedział: "Wiecie, jak to jest ryzykowne?!", na co jego rozmówca odpowiedział: "Gdybym był na twoim miejscu, nie odważyłbym się".

To nie pierwszy raz!

To już kolejny przypadek infiltracji amerykańskiego wojska przez chiński wywiad. W 2023 roku były sierżant Joseph Daniel Schmidt z 109. Batalionu Wywiadu Wojskowego został aresztowany za próbę przekazania Chinom dostępu do zabezpieczonych sieci wojskowych.