Reklama

Zamknięci nad wodą. Rosjanie: kocioł zlikwidowany

Według rosyjskich źródeł, dwie ukraińskie grupy bojowe – liczące razem nawet dwa bataliony – zostały zablokowane na południe od zbiornika Kłełban-Byk. Okrążenie miało zamknąć się już w sierpniu, gdy rosyjskie siły zdobyły miejscowość Kłełban-Byk, położoną na strategicznej wysokości. To stamtąd miały rozpocząć się intensywne działania ogniowe na otoczony obszar.

Rosjanie twierdzą, że przez tygodnie stopniowo likwidowali zablokowaną grupę przeciwnika, odcinając ją całkowicie od dostaw i odwrotu. Przy tym Ukraina po odcięciu dróg dostarczała zaopatrzenie dronami. Według meldunków Ministerstwa Obrony Rosji, jednostki tzw. grupy „Południe” zakończyły operację, niszcząc ostatnie siły ukraińskie znajdujące się w okrążeniu. O sukcesie Gerasimow osobiście poinformował Putina.

/> />

Znowu to samo: ukraińscy żołnierze pozostawieni bez wsparcia?

Eksperci podkreślają, że sytuacja przypomina tragiczny scenariusz z Bachmutu, gdzie ukraińskie oddziały przez wiele miesięcy broniły się w okrążeniu, ponosząc ogromne straty. Tym razem, podobnie jak wcześniej, dowództwo ukraińskie miało zignorować zagrożenie i nie zarządziło ewakuacji. Choć nie można wykluczyć, że część żołnierzy zdołała się wycofać, wiele wskazuje na to, że większość została pozostawiona sama sobie.

Do tej pory strona ukraińska nie skomentowała oficjalnie doniesień z tego rejonu, co dodatkowo wzmacnia przypuszczenia o skali porażki. Ukraiński portal nie dokonał także zmian na swoich mapach. Rosjanie natomiast podkreślają, że zdobycie kontroli nad tym odcinkiem pozwala im skoncentrować siły na nowym kierunku natarcia.

/> />

Nowy cel: Konstantynówka na celowniku

Zajęcie obszaru wokół Kłełban-Byku może otworzyć Rosjanom drogę do natarcia na ważne miasto – Konstantynówkę. Położona na południe od aktualnych linii frontu, Konstantynówka już teraz znajduje się w zasięgu rosyjskiej artylerii. Zajęcie wzgórz i terenów wokół zbiornika wodnego pozwala rosyjskim siłom na lepsze pozycjonowanie i planowanie kolejnych ofensyw.

/> />

Według doniesień, jednostki, które do tej pory były zaangażowane w walki o Kłełban-Byk, zostały uwolnione z tego obowiązku i mogą teraz wesprzeć natarcie w kierunku Konstantynówki. Dla ukraińskiej armii może to oznaczać konieczność szybkiego wzmocnienia tego odcinka frontu, by uniknąć kolejnej klęski.

Milczenie Kijowa, pewność Moskwy

Choć na razie brak niezależnego potwierdzenia tych doniesień, to ze strony rosyjskiej są one oficjalnie potwierdzane na najwyższym stopniu Operacja trwała wiele tygodni, a milczenie strony ukraińskiej może być oznaką strat, których na razie nie chce ona ujawniać.

Jeśli informacje się potwierdzą, może to oznaczać poważne skutki dla dalszych działań operacyjnych na wschodzie Ukrainy.