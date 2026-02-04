Przywódca Chin Xi Jinping od 2023 roku wymienił 23 z 30 kluczowych generałów i admirałów armii. Coraz więcej wiadomo o przyczynach czystki wśród wojskowych. Zaskakujące informacje w tym temacie przekazał "New York Times".

Wielka czystka w chińskiej armii. Xi Jinping oszalał?

Gazeta podkreśla, że Xi usunął wszystkich poza jednym z sześciu generałów mianowanych w 2022 roku do Centralnej Komisji Wojskowej, której przewodniczy on sam. Największym zaskoczeniem jest objęcie śledztwem pod koniec stycznia generała Zhanga Youxii, weterana wojennego cieszącego się autorytetem w siłach zbrojnych i uważanego dotąd za lojalnego sojusznika przywódcy Chin.

Według analityków amerykańskiego wywiadu, cytowanych przez "New York Times", Xi wykazuje "niezwykły poziom strachu". Były analityk CIA John Culver ocenił, że "paranoja jest bardziej cechą jego przywództwa niż błędem". Eksperci zwracają uwagę, że w systemach autorytarnych przywódcy często postrzegają swoje najbliższe otoczenie, a nie dysydentów jako "największe zagrożenie". – Jako autokrata musisz być paranoikiem. Jesteś stale zagrożony – zauważył cytowany przez "NYT" politolog Marcel Dirsus.

Usunięcie generała a plany Xi na czwartą kadencję

Oficjalnie Pekin mówi o "poważnych naruszeniach" dyscypliny przez Zhanga, co wpisuje się w wieloletnią kampanię antykorupcyjną Xi. Jednak jego usunięcie, porównywane przez historyków do głośnego konfliktu Mao Zedonga z Lin Biao w 1971 roku, może mieć na celu ubiegnięcie ewentualnego sprzeciwu wobec planów Xi dotyczących czwartej kadencji – ocenia "NYT". Gazeta jednocześnie podkreśla, że choć pojawiały się spekulacje o rzekomym szpiegostwie generała, to amerykańscy urzędnicy "nie są świadomi", by był on informatorem USA.

Rośnie napięcie wokół Tajwanu. Xi eliminuje rywali

Dziennik ostrzega, że chaos kadrowy może skutkować "nieufnością między partią a armią", co potencjalnie wpłynie na zdolność do prowadzenia operacji wojskowych, w tym ewentualnych działań wobec Tajwanu. Xi utrzymuje, że przejęcie kontroli nad Tajwanem jest nieuniknione i stanowi warunek "wielkiego odrodzenia narodu chińskiego", przy czym nie wyklucza podjęcia w tym celu interwencji zbrojnej.

Od przejęcia sterów w Komunistycznej Partii Chin w 2012 roku Xi skonsolidował władzę poprzez nieustanne kampanie antykorupcyjne, karząc setki tysięcy urzędników i eliminując rywali politycznych. W 2022 roku zerwał z obowiązującą od dekad tradycją polityczną, zapewniając sobie trzecią kadencję na stanowisku sekretarza generalnego KPCh.