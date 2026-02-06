W sondażu, którego wyniki opublikowano w piątek, badanym zadano pytanie: czy Pana/Pani zdaniem USA Donalda Trumpa to wiarygodny sojusznik.
Ponad połowa Polaków nie ufa Ameryce Trumpa
54,1 proc. badanych uważa, że Stany Zjednoczone rządzone przez Donalda Trumpa nie są wiarygodnym sojusznikiem - wynika z sondażu IBRIS dla Radia ZET. Dla 29,9 proc. uczestników badania Stany Zjednoczone za prezydentury Trumpa „raczej nie” są, a dla 24,2 proc. „zdecydowanie nie” są wiarygodnym sojusznikiem.
USA wiarygodnym sojusznikiem?
Przeciwnego zdania jest 35,4 proc. badanych, w tym dla 24,4 proc. ankietowanych USA za kadencji Trumpa „raczej” są, a dla 11 proc. „zdecydowanie” są wiarygodnym sojusznikiem. 10,5 proc. respondentów nie ma zdania.
Ogólnopolski sondaż zrealizował dla Radia ZET Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 30-31 stycznia 2026 r., na reprezentatywnej próbie 1067 osób.