Izrael przekazał ZEA system Żelazna Kopuła do obrony przed Iranem

Aleksandra Kiełczykowska
Rocket,Attack,On,Tel,Aviv.,The,Iron,Dome,At,Work.
Izrael przekazał ZEA system Żelazna Kopuła do obrony przed Iranem/Shutterstock
W początkowym okresie wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem strona izraelska wysłała Zjednoczonym Emiratom Arabskim system obrony powietrznej Żelazna Kopuła wraz z żołnierzami, którzy mieli go obsługiwać - poinformował amerykański portal Axios, powołując się na urzędników z USA i Izraela. Bezprecedensowe rozmieszczenie Żelaznej Kopuły w czasie wojny nie zostało wcześniej ujawnione.

Premier Benjamin Netanjahu polecił izraelskiej armii wysłanie do ZEA baterii Żelaznej Kopuły i kilkudziesięciu operatorów po rozmowie z prezydentem tego kraju Mohammedem bin Zajedem al-Nahajanem - poinformowali izraelscy urzędnicy. Jak zauważył dziennik „Jerusalem Post”, był to pierwszy przypadek operacyjnego wykorzystania systemu poza terytorium Stanów Zjednoczonych lub Izraela, choć - według doniesień mediów - już wcześniej ten system nabył i odebrał Singapur.

W trakcie konfliktu, rozpoczętego 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, Teheran odpowiedział atakami na Izrael, amerykańskie bazy w regionie, a także cele militarne i cywilne w sąsiednich krajach - zwłaszcza instalacje petrochemiczne.

ZEA podczas konfliktu cały się celem ataku Iranu

Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się celem ataków częściej niż jakikolwiek inny kraj w regionie. Według ministerstwa obrony ZEA Iran wystrzelił w kierunku tego państwa około 550 pocisków balistycznych i manewrujących oraz ponad 2,2 tys. dronów. Większość z nich została przechwycona.

Zmasowane ataki na ZEA skłoniły władze w Abu Zabi do zwrócenia się o pomoc do sojuszników - przypomniał Axios.

Jak dodano, izraelskie siły powietrzne przeprowadziły również liczne ataki w celu zniszczenia rakiet krótkiego zasięgu rozmieszczonych w południowym Iranie, zanim mogłyby one zaatakować Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne państwa regionu Zatoki Perskiej.

Jak zauważył Axios, rozmieszczenie wojsk izraelskich na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich może być sytuacją wrażliwą politycznie na Bliskim Wschodzie. Przedstawiciele Emiratów jednak podkreślają, że wojna z Iranem zmieniła sposób myślenia wielu mieszkańców ZEA. Jeden z urzędników z tego państwa przyznał w rozmowie z amerykańskim portalem, że każdy, kto pomaga chronić kraj przed atakami ze strony Iranu, będzie postrzegany pozytywnie.

Traktat pokojowy Izrael-ZEA

Izrael i ZEA podpisały traktat pokojowy w 2020 r. Choć od tego czasu w relacjach dwustronnych pojawiały się rozbieżności w kwestiach takich jak wojna w Strefie Gazy, zarówno urzędnicy izraelscy, jak i emiraccy uważają, że obecnie partnerstwo jest najbliższe w historii.

Tarik al-Otaiba, były urzędnik Rady Bezpieczeństwa Narodowego ZEA, napisał w artykule dla think tanku Arab Gulf States Institute (AGSI), że Izrael jest jednym z krajów, które „zaoferowały ZEA realną pomoc”.

Stany Zjednoczone i Izrael udowodniły przede wszystkim to, że są prawdziwymi sojusznikami, oferując wsparcie w postaci zakrojonej na szeroką skalę pomocy wojskowej, wymiany informacji wywiadowczych i wsparcia dyplomatycznego – napisał al-Otaiba.

„Nie zapomnimy o tym” – zadeklarował wysoki rangą urzędnik emiracki, nawiązując do pomocy udzielonej przez Izrael w krytycznie ważnym momencie.

Drugi urzędnik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich dodał, że to samo dotyczy innych krajów, które stanęły na wysokości zadania i pomogły ZEA w obronie, np. USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Australii. „To był naprawdę przełomowy moment. Zobaczyliśmy, kim są nasi prawdziwi przyjaciele” – powiedział przedstawiciel władz Emiratów.

Chwilowe zawieszenie broni

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Od 8 kwietnia w wojnie obowiązuje rozejm, który został w tym tygodniu przedłużony przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła w ubiegłym tygodniu, że Trump nie wyznaczył daty końca zawieszenia broni.

Źródło: PAP
Trump speaks at White House after shots fired at Correspondentsâ€™ Dinner
Seoul,,South,Korea,–,October,23,,2025:,Cheongung,Ii,M-sam
