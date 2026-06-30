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USA i NATO wysyłają jasny sygnał: „Bronimy krajów bałtyckich”

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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53 minut temu
USA i NATO wysyłają jasny sygnał: „Bronimy krajów bałtyckich”
USA i NATO wysyłają jasny sygnał: „Bronimy krajów bałtyckich”/Shutterstock
Stany Zjednoczone będą stały ramię w ramię ze swoimi europejskimi sojusznikami w obronie krajów bałtyckich – zapewnił we wtorek dowódca sił lądowych NATO w Europie, amerykański generał Chris Donahue.

Silny komunikat z NATO

- Jesteście gotowi zrobić więcej i poprzeć słowa czynami, a Stany Zjednoczone będą przy was. Tak właśnie buduje się odstraszanie: nie słowami wygłaszanymi z podium, ale żołnierzami z butami w błocie – powiedział generał w estońskiej miejscowości Valga podczas uroczystości, w ramach której dowództwo nad sojuszniczymi siłami lądowymi na Łotwie i w Estonii przekazano Korpusowi Niemiecko-Holenderskiemu.

Donahue, który w czwartek ustąpi ze stanowiska, pełni również funkcję dowódcy sił lądowych USA w Europie i Afryce.

Wspólny front USA i Europy

Występując obok niego minister obrony Niemiec Boris Pistorius podkreślił, że przydzielenie dodatkowego dowództwa NATO do obrony krajów bałtyckich jest dowodem determinacji sojuszu.

- Jest to widoczny i zdecydowany dowód jedności NATO, gotowości bojowej oraz naszej wspólnej determinacji w obronie każdego cala terytorium sojuszników – powiedział Pistorius.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: USANATObezpieczeństwodeklaracja
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